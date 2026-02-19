B1 Inregistrari!
Cu Georgescu judecat în două dosare penale, suveraniștii fac ce știu mai bine: turul 2 înapoi. În frunte cu George Simion au mers să depună plângeri penale (VIDEO)

Adrian A
19 feb. 2026, 12:18
Sursă foto: Facebook/George Simion
  1. Simion nu mai știe cum să adune suveraniștii
  2. „Turul 2 înapoi” pentru un trimis în judecată

George Simion a reușit să strângă câțiva susținători și să facă spectacol în fața Parchetului General. Acolo unde suveraniștii au depus plângeri penale împotriva anulării alegerilor de la finalul anului 2024.

Simion nu mai știe cum să adune suveraniștii

Ideea de a depune plângeri penale împotriva anulării alegerilor e mai de mult timp pe tapet. Însă, Simion nu e deloc mulțumit de atitudinea idolilor lui Călin Georgescu. Suveraniștii nu prea s-au înghesuit la Parchetul General. A fost și iarnă… e și frig… și, pentru unii, e și departe.

Așa că liderul AUR a decis să dea un exemplu și a făcut efortul de a merge personal la Parchetul General.

„Ca în ultimele săptămâni, e o acțiune civică, o inițiativă civică pentru a depune plângeri față de lovitura de stat din 6 decembrie. Noi încurajăm fiecare inițiativă. E foarte bine ca românii să se miște în toate direcțiile, pentru că nu poate fi într-o țară democratică, spusă europeană, pretins europeană, anulate alegeri.

Așa că vrem să încurajăm și noi cetățenii să participe și să ia atitudine. Vedeți ce se întâmplă când nu luăm atitudine: cresc taxele, e o debandadă creată de statul român, de autorități care încasează bani și nu livrează nimic înapoi populației.”, a clamat George Simion în fața celor câțiva suveraniști veniți la Parchetul General.

Și nu au lipsit îndemnurile la revoltă.

„Poporul român trebuie să se trezească și noi încurajăm pe toată lumea să ia atitudine. Ei au fost foarte denigrați, la fel ca și noi, la fel ca oricine care s-a opus loviturii de stat și anulării alegerilor, simplu motiv pentru că nu au vrut să se supună celor care neglijează Constituția, neglijează democrația, neglijează poporul român și votul poporului român dat în 2024.”, a mai spus Simion.

„Turul 2 înapoi” pentru un trimis în judecată

Lui Călin Georgescu tocmai i-a fost prelungit controlul judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Potrivit anchetatorilor, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, acesta a promovat în public idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Într-un alt dosar, deschis pentru tentativă la lovitură de stat, fostul candidat la prezidențiale este judecat alături de mercenarul Horațiu Potra. Georgescu este acuzat că ar fi fost creierul din spatele lui Potra și a celorlalți mercenari prinși, în decembrie 2024, în timp ce veneau înarmați la București pentru a deturna un protest și provoca violențe, după cum susțin anchetatorii.

