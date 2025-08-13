Polițiștii de frontieră de la Nădlac au descoperit aproape 500 de mobile în mașina unui român.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce au făcut autoritățile

Ce s-a întâmplat

Poliţiştii de frontieră de la Nădlac au descoperit aproape 500 de telefoane mobile contrafăcute, în valoare de peste 3 milioane de lei, în autoturismul unui român.

Descoperirea a fost făcută în urma unor controale aleatorii efectuate pe 12 august pe căile de comunicaţie din apropierea frontierei.

„În urma efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit mai multe cutii în interiorul cărora se aflau telefoane mobile, bunuri pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență”, a precizat Poliţia de Frontieră, conform .

Ce au făcut autoritățile

În urma acestora, persoana în cauză şi autoturismul au fost conduse la sediul instituţiei pentru a efectuarea unor verificări suplimentare.

Poliţiştii au constatat că este vorba despre 473 de telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la 3.074.000 de lei.

În momentul de față, bărbatul este cercetat pentru „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”.