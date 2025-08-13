B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Nădlac: Polițiștii de frontieră au descoperit aproape 500 de telefoane contrafăcute

Nădlac: Polițiștii de frontieră au descoperit aproape 500 de telefoane contrafăcute

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 13:50
Sursă foto: Pixabay

Polițiștii de frontieră de la Nădlac au descoperit aproape 500 de telefoane mobile contrafăcute în mașina unui român.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce au făcut autoritățile

Ce s-a întâmplat

Descoperirea a fost făcută în urma unor controale aleatorii efectuate pe 12 august pe căile de comunicaţie din apropierea frontierei.

„În urma efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit mai multe cutii în interiorul cărora se aflau telefoane mobile, bunuri pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență”, a precizat Poliţia de Frontieră, conform Adevărul.

Ce au făcut autoritățile

În urma acestora, persoana în cauză şi autoturismul au fost conduse la sediul instituţiei pentru a efectuarea unor verificări suplimentare.

Poliţiştii au constatat că este vorba despre 473 de telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la 3.074.000 de lei.

În momentul de față, bărbatul este cercetat pentru „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”.

