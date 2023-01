Netflix va avea o concurență serioasă: O nouă platformă de streaming apare în România în februarie cu filme și seriale de top

Netflix va avea concurență după ce o nouă platformă de streaming a fost creată. Este vorba despre SkyShowtime, produsă în urma colaborării a două dintre cele mai mari studiouri de filme de la Hollywood. Aceasta va fi lansată în România în luna februarie.

Detalii despre noua platformă de streaming

Cel mai nou serviciu de streaming din Europa va intra pe opt noi piețe din Europa Centrală și de Est, noul val de lansări marcând cea mai mare extindere a platformei de streaming de până acum.

O colaborare între studiourile de film Universal Pictures și Paramount cu televiziunea britanică Sky deținută de Comcast, SkyShowtime va fi lansat în data de 14 februarie Albania, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, România și Slovacia.

Noua platformă de streaming va avea și seriale românești

Serviciul de streaming promite că clienții din piețele în care platforma va fi lansată vor avea acces în exclusivitate la premiere TV ale unor filme semnate de Universal Pictures și Paramount Pictures, la seriale originale, la conținut pentru copii și familie și la o selecție de titluri cunoscute de la Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock.

SkyShowtime va avea și producții originale locale, documentare și programe speciale de pe piețele sale, compania care deține platforma de streaming anunțând recent un acord pentru achiziționarea a 21 de seriale originale de la HBO Max în Europa, inclusiv unele românești care au fost șterse de pe platforma de streaming a Warner Bros. Discovery anul trecut.

Printre titlurile cumpărate de SkyShowtime se numără: Czech it Out (Cehia), Foodie Love (Spania), Hackerville (România), No Activity (Spania), One True Singer(România), Pray, Obey, Kill (Suedia), Ruxx(România), Success (Croația), Todo Lo Otro (Spania), Sleepers (Cehia), Bani Negri/Tuff Money (România) și Welcome to Utmark (Norvegia).”