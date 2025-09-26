A apărut o nouă escrocherie în mediul online. Mare atenție unde anume faceți . Cu o simplă conexiune la internet, putem să ne plătim facturile, să rezervăm bilete de vacanță sau să facem cumpărături. Viața modernă este, fără îndoială, mai simplă și mai confortabilă acum. Totuși, dependența de tehnologie aduce și riscuri semnificative, mai ales în ceea ce privește securitatea online.

Care este noua escrocherie care îi lasă pe români fără bani

O escrocherie cumpărături online face victime în România. Mulți oameni pierd bani atunci când fac achiziții pe internet, iar atacatorii folosesc numele a două platforme bine-cunoscute pentru a-și păcăli victimele.

Experții de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că „tentativele de fraudă s-au intensificat în ultima perioadă”, ceea ce înseamnă că utilizatorii trebuie să fie mai vigilenți ca oricând.

Cei mai vizați sunt românii care cumpără de pe epantofi.ro și . Atacatorii creează site-uri false, foarte asemănătoare cu cele reale, iar utilizatorii care nu verifică atent adresa web riscă să își piardă banii, potrivit Click!.

Cum reușesc escrocii să păcălească utilizatorii

Atacatorii pretind că sunt platforme cunoscute și nu numai că creează pagini false pentru a fura datele personale ale oamenilor, dar trimit mesaje și link-uri ce par cât mai legitime, în încercarea de a convinge oamenii să le ofere informații.

Mai mult, aceștia îi determină pe oameni să facă plăți în afara canalelor oficiale. Din păcate, cei care cad în capcană rămân rapid fără bani.

Ce date urmăresc escrocii să obțină

Scopul atacatorilor este clar, să obțină datele cardurilor bancare. Autoritățile avertizează că, odată ce aceste informații sunt oferite, banii din cont pot fi retrași imediat.

Cum poți recunoaște un site fals

Specialiștii recomandă să verificăm cu atenție adresele site-urilor înainte de a introduce date sensibile, care ne pot lăsa fără bani în cont. Escrocii folosesc variații subtile pentru a imita site-urile originale.

De exemplu, adresele care se termină cu .ro sau .com pot fi imitate prin mici variații. Un astfel de site poate fi numit epantofi.online, în loc de varianta oficială.

Așadar, utilizatorii trebuie să fie super atenți în momentul în care comandă anumite lucruri pe internet, pentru a nu se trezi cu surprize neplăcute.