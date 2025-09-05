Un șofer din București a tras un semnal de alarmă pe rețelele de socializare, iar postarea sa a strâns rapid 360.000 de like-uri și aproape 3.000 de comentarii. Bărbatul a publicat o scenă filmată într-o parcare de magazin, înregistrare în care se poate observa cum reușește să convingă o persoană să își ducă căruciorul de cumpărături în locul special amenajat.

Cuprins:

Cum a convins un bucureștean o femeie să-și ducă coșul de cumpărături la loc Ce comentarii au lăsat internauții la postare

Cum a convins un bucureștean o femeie să-și ducă coșul de cumpărături la loc

Totul s-a întâmplat în parcarea unui magazin din București, când șoferul a încercat să își parcheze mașina. Deși a găsit rapid un loc, acesta a trebuit să aștepte ca o femeie care își încărca cumpărăturile în mașină și care, fără nicio reținere, ocupa locul de parcare liber cu coșul să termine operațiunea.

Când, în cele din urmă, toate fuseseră urcate în mașină, femeia, la fel de nonșalantă, a lăsat coșul de cumpărături pe locul de parcare liber.

Deranjat de atitudinea femeii, șoferul a hotărât să-i dea acesteia o lecție. Acesta și-a tras mașina foarte aproape de autoturismul clientei care a lăsat căruțul pe locul de parcare liber. Bărbatul i-a cerut să ducă coșul de cumpărături în locul special amenajat, iar, în cele din urmă, femeia s-a conformat.

„Hai să ne civilizăm puțin!”, i-a spus bărbatul femeii.

Ce comentarii au lăsat internauții la postare

Postarea a strâns aproape 3.000 de comentarii, multe dintre acestea fiind postate de chiar de către persoane din afara României.

De departe, cel mai apreciat comentariu, cu peste 38.000 de like-uri a fost: „Not a single person is surprised she’s romanian (n.r. Nimeni nu este surprins că este )”, potrivit .