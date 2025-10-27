B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O nouă tentativă de fraudă! Escrocii se dau drept CERT-RO și solicită date pe WhatsApp. Ce recomandă specialiștii DNSC

O nouă tentativă de fraudă! Escrocii se dau drept CERT-RO și solicită date pe WhatsApp. Ce recomandă specialiștii DNSC

Ana Beatrice
27 oct. 2025, 12:57
O nouă tentativă de fraudă! Escrocii se dau drept CERT-RO și solicită date pe WhatsApp. Ce recomandă specialiștii DNSC
Sursa Foto: Facebook/ Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC
Cuprins
  1. O nouă tentativă de fraudă: cum acționează escrocii care se dau drept reprezentanți ai CERT-RO
  2. Ce recomandă specialiștii DNSC pentru a evita fraudele online

O nouă tentativă de fraudă gravă este semnalată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, vizând apeluri false în numele unor instituții. Atacatorii folosesc identitatea fostului CERT-RO pentru a convinge victimele să divulge date personale, financiare sau informații confidențiale importante.

O nouă tentativă de fraudă: cum acționează escrocii care se dau drept reprezentanți ai CERT-RO

O nouă tentativă de fraudă circulă pe WhatsApp, sub forma unor mesaje false trimise în numele „Departamentului de Resurse Umane CERT.RO”. Escrocii promit câștiguri rapide de până la 1.000 de lei pe zi pentru simplul gest de a aprecia videoclipuri online.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că aceste apeluri false urmăresc furtul datelor personale și financiare ale victimelor.

„O înşelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a vă fura datele personale şi financiare. După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, urmează mesaje prin care li se cer informaţii confidenţiale, li se trimit linkuri către pagini false sau solicitări de coduri de autentificare”, se arată în mesajul DNSC postat pe Facebook.

Ce recomandă specialiștii DNSC pentru a evita fraudele online

Specialiștii DNSC avertizează utilizatorii să nu adauge și să nu interacționeze cu numere necunoscute primite prin aplicații de mesagerie. Aceștia recomandă evitarea accesării linkurilor suspecte și a introducerii codurilor primite prin SMS sau OTP în conversații nesigure.

Utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna informațiile doar pe canalele oficiale ale instituțiilor pentru a preveni tentativele de fraudă online. De asemenea, este importantă activarea autentificării în doi pași și utilizarea unor parole unice pentru fiecare cont personal sau profesional. DNSC încurajează raportarea mesajelor suspecte apelând 1911, accesând pnrisc.dnsc.ro și blocând imediat expeditorii necunoscuți din aplicațiile folosite.

„Fiți vigilenți! Nicio instituție publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câștiguri rapide. Siguranța digitală începe cu un singur gest: atenția”, a mai transmis DNSC pe pagina de Facebook.

Tags:
Citește și...
Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
Eveniment
Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
Eveniment
A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
România primește un cadou spectaculos! Cinci delfini din Malta ar putea readuce viața în Delfinariul din Constanța
Eveniment
România primește un cadou spectaculos! Cinci delfini din Malta ar putea readuce viața în Delfinariul din Constanța
Gigi Becali și George Simion au îngropat securea războiului? Ce a declarat patronul FCSB-ului despre întâlnirea de la Catedrala Mântuirii Neamului
Eveniment
Gigi Becali și George Simion au îngropat securea războiului? Ce a declarat patronul FCSB-ului despre întâlnirea de la Catedrala Mântuirii Neamului
România a trecut la ora de iarnă. Ce se întâmplă cu organismul și cum faci mai ușor trecerea la noul ritm
Eveniment
România a trecut la ora de iarnă. Ce se întâmplă cu organismul și cum faci mai ușor trecerea la noul ritm
De la bal, la spital! Doi soți s-au stins din viață, după ce au plecat de la nunta nepoatei. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
De la bal, la spital! Doi soți s-au stins din viață, după ce au plecat de la nunta nepoatei. Cum s-a petrecut totul
Dr. Virgiliu Stroescu dezvăluie secretul unei vieți echilibrate. Schimbările mici în alimentație pot avea efecte mari asupra sănătății
Eveniment
Dr. Virgiliu Stroescu dezvăluie secretul unei vieți echilibrate. Schimbările mici în alimentație pot avea efecte mari asupra sănătății
Premierul Bolojan, despre vila în care a locuit Băsescu: „Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația”
Eveniment
Premierul Bolojan, despre vila în care a locuit Băsescu: „Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația”
Mihai Tatulici: Catedrala Națională e o revoluție imobiliară uriașă. Totuși, ea contrastează mult cu național-comunismul și curent legionar, încă persistente în BOR. După cum știți, Bisericile nu se reformează (VIDEO)
Eveniment
Mihai Tatulici: Catedrala Națională e o revoluție imobiliară uriașă. Totuși, ea contrastează mult cu național-comunismul și curent legionar, încă persistente în BOR. După cum știți, Bisericile nu se reformează (VIDEO)
Imagini adorabile: Băiețelul lui Nicușor Dan le-a făcut poze preoților la slujba de sfințire a Catedralei Naționale (VIDEO)
Eveniment
Imagini adorabile: Băiețelul lui Nicușor Dan le-a făcut poze preoților la slujba de sfințire a Catedralei Naționale (VIDEO)
Ultima oră
13:19 - Final de epocă la conducerea PSD București. Gabriela Firea a fost trecută pe linie moartă
13:00 - Grindeanu, noi atacuri la Bolojan: Au fost lucruri făcute prost. Amenințări în Coaliție (VIDEO)
12:53 - (VIDEO) Gabriela Firea și-a arătat susținerea față de candidatura lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei: „Vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane pentru a nu fi o victimă, așa cum am fost eu, din punct de vedere politic”
12:51 - Băluță, lansat de Gabriela Firea în cursa pentru Primăria Generală. Edilul se laudă cu realizările din Sectorul 4 (VIDEO)
12:47 - Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)