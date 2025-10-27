O nouă tentativă de fraudă gravă este semnalată de , vizând apeluri false în numele unor instituții. Atacatorii folosesc identitatea fostului CERT-RO pentru a convinge victimele să divulge date personale, financiare sau informații confidențiale importante.

O nouă tentativă de fraudă: cum acționează escrocii care se dau drept reprezentanți ai CERT-RO

O nouă tentativă de fraudă circulă pe , sub forma unor mesaje false trimise în numele „Departamentului de Resurse Umane CERT.RO”. Escrocii promit câștiguri rapide de până la 1.000 de lei pe zi pentru simplul gest de a aprecia videoclipuri online.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că aceste apeluri false urmăresc furtul datelor personale și financiare ale victimelor.

„O înşelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a vă fura datele personale şi financiare. După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, urmează mesaje prin care li se cer informaţii confidenţiale, li se trimit linkuri către pagini false sau solicitări de coduri de autentificare”, se arată în mesajul DNSC postat pe Facebook.

Ce recomandă specialiștii DNSC pentru a evita fraudele online

Specialiștii DNSC avertizează utilizatorii să nu adauge și să nu interacționeze cu numere necunoscute primite prin aplicații de mesagerie. Aceștia recomandă evitarea accesării linkurilor suspecte și a introducerii codurilor primite prin SMS sau OTP în conversații nesigure.

Utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna informațiile doar pe canalele oficiale ale instituțiilor pentru a preveni tentativele de fraudă online. De asemenea, este importantă activarea autentificării în doi pași și utilizarea unor parole unice pentru fiecare cont personal sau profesional. DNSC încurajează raportarea mesajelor suspecte apelând 1911, accesând pnrisc.dnsc.ro și blocând imediat expeditorii necunoscuți din aplicațiile folosite.

„Fiți vigilenți! Nicio instituție publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câștiguri rapide. Siguranța digitală începe cu un singur gest: atenția”, a mai transmis DNSC pe pagina de Facebook.