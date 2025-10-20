WhatsApp își întărește lupta împotriva mesajelor nedorite. Cu peste două miliarde de utilizatori activi, aplicația introduce o nouă regulă care vizează trimiterea de mesaje către persoane necunoscute. Măsura promite să reducă semnificativ volumul de spam și să protejeze conversațiile reale dintre oameni.

Cum va funcționa noul sistem anti-spam

Potrivit informațiilor obținute de , WhatsApp testează deja sistemul în mai multe țări. Platforma dispune deja de filtre automate pentru mesajele nedorite, dar acestea nu reușesc întotdeauna să blocheze toate cazurile. De aceea, compania introduce o măsură suplimentară: limitarea numărului de mesaje pe care le poți trimite către persoane necunoscute.

Noua regulă se aplică atât utilizatorilor obișnuiți, cât și conturilor de business. Scopul declarat este clar: descurajarea trimiterii în masă a mesajelor către persoane care nu au interacționat niciodată cu expeditorul.

Cu alte cuvinte, dacă trimiți mesaje unor oameni care nu te-au salvat în agenda lor și nici nu îți răspund, vei ajunge la o „limită lunară” impusă de .

Cine va fi afectat de limitare

Deocamdată, compania nu a anunțat care este limita exactă de mesaje. Aceasta va fi ajustată în funcție de rezultatele testelor din diferite țări. Totuși, precizează că utilizatorii obișnuiți nu vor fi afectați, ci doar cei care abuzează de platformă, adică trimit zeci sau sute de mesaje nesolicitate zilnic, scrie Ziare.com.

Măsura vine ca un răspuns la numărul tot mai mare de utilizatori care reclamă spam-ul în grupuri și conversații private. WhatsApp vrea astfel să îmbunătățească experiența de utilizare și să reducă riscul ca oamenii să primească mesaje de la persoane necunoscute.

Ce se întâmplă când ajungi la limită

Aplicația va afișa un avertisment atunci când te apropii de pragul maxim de mesaje și va bloca temporar posibilitatea de a trimite mesaje necunoscuților.

Această abordare oferă utilizatorilor transparență și o șansă de a-și ajusta comportamentul înainte de blocare. Prin această strategie, WhatsApp încearcă să mențină echilibrul între libertatea de comunicare și protejarea spațiului digital de abuzuri.