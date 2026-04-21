Pericol pentru șoferi! O porțiune de drum din Gorj s-a prăbușit. Crater uriaș pe ruta Motru–Slivilești: „S-a făcut mai mare”

Ana Beatrice
21 apr. 2026, 15:04
Sursă foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat pe drumul Motru–Slivilești
  2. Ce măsuri au fost luate și care sunt riscurile

O porțiune de drum județean din Gorj a cedat brusc, formând o groapă adâncă de câțiva metri. Incidentul s-a produs pe șoseaua care leagă Motru de Slivilești. Cel mai probabil, surparea a fost provocată de prăbușirea unei foste galerii miniere aflate sub carosabil.

Ce s-a întâmplat pe drumul Motru–Slivilești

Un drum intens circulat din județul Gorj, care leagă Motru de Slivilești, a devenit periculos după apariția unei gropi adânci de câțiva metri. Aceasta pare să se extindă de la o zi la alta. În zonă, sub carosabil, există mai multe galerii miniere vechi, abandonate de zeci de ani. Localnicii cred că una dintre acestea s-a surpat. „De ceva timp s-a făcut mai mare, rău de tot, văd că se apucară și domnii de ea”, a spus un șofer pentru stirileprotv.ro. Întrebat dacă trecea cu teamă, acesta recunoaște: „Chiar cu teamă, la cât era de mică și acum atât de mare.”

Un localnic confirmă instabilitatea terenului: „Terenul e cu probleme, acolo mai sus, la vreo 10 metri. Eu am băgat cinci truckere de pământ, așa mare a fost gaura.” Nu este pentru prima dată când apar astfel de probleme: „Da, da, a fost mineritul de pe vremuri, grinzile de lemn au putrezit și încet încet…”, a explicat un alt localnic.

Situația readuce în atenție și trecutul lucrărilor de aici. Cu aproape două decenii în urmă, constructorul inițial al drumului a ajuns la închisoare pentru calitatea slabă a execuției. Ulterior, o altă firmă a refăcut tronsonul.

Ce măsuri au fost luate și care sunt riscurile

Autoritățile au intervenit de urgență, iar o firmă de construcții a fost mobilizată pentru a stabiliza zona afectată.

„Azi am intervenit imediat cu utilaje, o să facem umplutură cu balast și piatră spartă, compactat. O lăsăm puțin în trafic și apoi venim cu stratul de beton”, a declarat administratorul firmei, pentru sursa menționată. Întrebat dacă există riscul ca terenul să cedeze din nou, acesta nu exclude varianta: „Posibil că da, de aia o mai și lăsăm puțin în trafic ca să vedem.”

Importanța drumului complică situația, după cum explică primarul comunei Slivilești: „Traficul e destul de aglomerat întrucât acest sector de drum face legătura între municipiul Motru și orașul Turceni, el mai are o ramificație, face legătura și cu localitatea Mătăsari.”

Până la stabilizarea completă a carosabilului, șoferii sunt sfătuiți să circule cu maximă atenție, mai ales că pe tronsonul afectat există și denivelări care pot pune în pericol siguranța rutieră.

