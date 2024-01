A sperat până în ultimul moment! Un bărbat a murit, după ce a căzut într-o groapă adâncă de 40 de metri pe care a săpat-o pentru a găsi aur

Un bărbat în vârstă de 71 de ani și-a găsit sfârșitul încercând să găsească , după ce a căzut într-o groapă adâncă de 40 de metri pe care a săpat-o sub podeaua bucătăriei.

Tragedia a avut loc săptămâna trecută, când João Pimenta da Silva, din Minas Gerais, Brazilia, s-a împiedicat și a căzut în groapa pe care o săpase în speranța că va găsi aur, relatează

Vecinii bătrânului au povestit presei locale că el a avut un „vis profetic” în ceea ce privește comoara de sub casa sa. El a săpat mai bine de un an la groapa din bucătărie. Fiind în vârstă, bărbatul a avut nevoie de oameni care să-l ajute să-și îndeplinească visul, așa că și-a angajat câteva persoane.

„El a spus că a primit îndrumare spirituală. Nu înțelegeam nimic, i-am spus doar să fie atent, că ceea ce făcea era foarte periculos, că ar putea exista gaze explozive acolo”, a mărturisit un vecin.

Obsedat de ideea că va găsi aur sub casă, bărbatul și-a vândut tot ce avea mai de preț, chiar și proprietățile pe care le construise în urmă cu câțiva ani și pe care le închiria.

Pompierii care s-au deplasat la fața locului au transmis că João încerca să caute dinamită pentru a arunca în aer o piatră care împiedica continuarea săpăturilor.

Vídeo mostra o poço de 40 metros feito por idoso de 71 anos, que acabou morrendo ao cair no buraco em MG. Gravação obtida com exclusividade com vizinhos mostra o buraco feito por João Pimenta da Silva, de 71 anos. Após um sonho e a profecia de um „espírito”, homem ficou obcecado…

— Jornal O Globo (@JornalOGlobo)