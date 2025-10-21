Jurnalistul Ciprian Cherciu a dezvăluit în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, rezultate din raportul INSEMEX cu privire la explozia care a avut loc la un bloc din Rahova.
Conform raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată. Această conductă se afla înainte de robinetul principal al blocului, care fusese anterior închis și sigilat.
„Am primit această informație legată de raportul INSEMEX. Se pare că o țeavă exterioră era fisurată și când ne referim la o țeavă exterioră, e o țeavă care era înainte de acel vestit robinet care a fost închis și sigilat.
Am discutat acum câteva seri chiar cu dumneavoastră, întrebarea nu era dacă sigiliul a fost rupt, într-adevăr, aceea e o problemă. Dacă sigilul a fost rupt, în schimb robinetul a fost închis, înseamnă că altceva a generat explozia.
Să pare că dintr-o țeavă, înainte de robinet. E foarte important unde s-a spart acea țeavă, pentru că aici deja putem spune în responsabilitatea cui intră problema. Se pare că o țeavă era fisurată, gazul s-a scurs prin subsol, printr-un sistem de ventilație a blocului, s-a strâns la etajul 5-6 al blocului și acolo s-a produs explozia.
Prin sistemul de ventilatie al blocului și prin diverse spații, cum a găsit spațiu, de aceea mirosul era, probabil, în tot blocul. O să vedem detaliile din raportul INSEMEX”, a declarat jurnalistul.
Deoarece scurgerea provenea dintr-o conductă situată înainte de robinetul principal, vina se îndreaptă acum către Distrigaz, potrivit jurnalistului.
„În momentul în care ai miros de gaze în subsolul blocului, nu e posibil să ai o scăpare de gaze într-un apartament la etajul 6 și să miroasă în subsol. Adică ne putem da seama cu toții de lucrul ăsta și nu vorbim despre o chestiune care s-a întâmplat doar pentru câteva minute, ci vorbim de zile.
Acolo au trecut două zile, practic. Și aici ar fi fost responsabilitatea celor de la Distrigaz, să se asigure că, într-adevăr, problema nu este după robinet, adică să arunce problema peste locatari.
Și, într-adevăr, pare destul de rapidă acțiunea Distrigaz de a da vina imediat pe o companie care a rupt sau nu sigiliul și așa mai departe. Și întotdeauna se punea întrebarea pe rupt sigiliul.
Gândiți-vă, să urmărim cronologia. Dacă acea firmă a venit să inspecteze blocul, a rupt sigiliul, dar după ce nu s-au înțeles asupra prețului, că aceea era discuția, au închis la loc robinetul, cum e posibil ca a doua zi să aibă loc o explozie? Este clar că, în continuare, scurgerea de gaze s-a produs și s-au acumulat în bloc.
Deci, în momentul de față, lucrurile iau o direcție destul de clară în zona Distrigaz. O să vedem detaliile, dar așa cum arată acum, se pare că e o problemă pe care Distrigaz va trebui să o explice în foarte detaliu.”, a mai adăugat Ciprian Cherciu.