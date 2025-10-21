Jurnalistul Ciprian Cherciu a dezvăluit în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, rezultate din raportul INSEMEX cu privire la explozia care a avut loc la un bloc din Rahova.

Conform raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată. Această conductă se afla înainte de principal al blocului, care fusese anterior închis și sigilat.

Raportul INSEMEX privind tragedia din Rahova. Ce s-a aflat

„Am primit această informație legată de raportul . Se pare că o țeavă exterioră era fisurată și când ne referim la o țeavă exterioră, e o țeavă care era înainte de acel vestit robinet care a fost închis și sigilat.

Am discutat acum câteva seri chiar cu dumneavoastră, întrebarea nu era dacă sigiliul a fost rupt, într-adevăr, aceea e o problemă. Dacă sigilul a fost rupt, în schimb robinetul a fost închis, înseamnă că altceva a generat explozia.

Să pare că dintr-o țeavă, înainte de robinet. E foarte important unde s-a spart acea țeavă, pentru că aici deja putem spune în responsabilitatea cui intră problema. Se pare că o țeavă era fisurată, gazul s-a scurs prin subsol, printr-un sistem de ventilație a blocului, s-a strâns la etajul 5-6 al blocului și acolo s-a produs explozia.

Prin sistemul de ventilatie al blocului și prin diverse spații, cum a găsit spațiu, de aceea mirosul era, probabil, în tot blocul. O să vedem detaliile din raportul INSEMEX”, a declarat jurnalistul.

Cine ar fi vinovat pentru explozia din Rahova

Deoarece scurgerea provenea dintr-o conductă situată înainte de robinetul principal, vina se îndreaptă acum către Distrigaz, potrivit jurnalistului.

„În momentul în care ai miros de gaze în subsolul blocului, nu e posibil să ai o scăpare de gaze într-un apartament la etajul 6 și să miroasă în subsol. Adică ne putem da seama cu toții de lucrul ăsta și nu vorbim despre o chestiune care s-a întâmplat doar pentru câteva minute, ci vorbim de zile.

Acolo au trecut două zile, practic. Și aici ar fi fost responsabilitatea celor de la Distrigaz, să se asigure că, într-adevăr, problema nu este după robinet, adică să arunce problema peste locatari.

Și, într-adevăr, pare destul de rapidă acțiunea Distrigaz de a da vina imediat pe o companie care a rupt sau nu sigiliul și așa mai departe. Și întotdeauna se punea întrebarea pe rupt sigiliul.

Gândiți-vă, să urmărim cronologia. Dacă acea firmă a venit să inspecteze blocul, a rupt sigiliul, dar după ce nu s-au înțeles asupra prețului, că aceea era discuția, au închis la loc robinetul, cum e posibil ca a doua zi să aibă loc o explozie? Este clar că, în continuare, scurgerea de gaze s-a produs și s-au acumulat în bloc.

Deci, în momentul de față, lucrurile iau o direcție destul de clară în zona Distrigaz. O să vedem detaliile, dar așa cum arată acum, se pare că e o problemă pe care Distrigaz va trebui să o explice în foarte detaliu.”, a mai adăugat Ciprian Cherciu.