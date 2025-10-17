au ieșit la iveală în cazul exploziei din Capitală. Deflagrația a avut loc vineri dimineață, la etajul 5 al unui bloc de locuințe, de pe Calea Rahovei. Urmările sunt foarte grave, până la această oră înregistrându-se 14 răniți și 3 decedați. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), dar și distribuitorul de gaz Distrigaz Sud Rețele au transmis informații despre incident.

Ce a transmis ANRE

ANRE a transmis un comunicat prin care a prezentat condoleanțe tuturor familiilor victimelor. De asemenea, a precizat că președintele ANRE a ordonat efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a se asigura că modalitatea de acțiune a distribuitorului de gaz a fost cea conformă. „ANRE transmite condoleanțe familiilor și apropiaților celor care au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova.

Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele. Asta pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment.

În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție. Astfel: – în data 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distributie a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă. – ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt. – ⁠Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30. – ⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, a explicat ANRE, într-un .

Distrigaz: „Echipele de intervenție au sistat alimentarea cu gaze, sigilând robinetul de branșament”

Distrigaz a explicat, de asemenea, printr-un comunicat de presă, faptul că echipele ajunse la fața locului, în urma solicitărilor, au constat prezența gazului în scara blocului. Ca măsură de intervenție, ar fi oprit alimentarea cu gaze naturale și ar fi sigilat robinetul de branșament.

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele s-a primit o sesizare despre existenţa mirosului de gaze în imobilul de la adresa menţionată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la faţa locului. Acolo au constatat, cu aparatele de specialitate, prezenţa gazului natural în respectiva scară. Au luat ca măsură de siguranţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv. De asemenea, au sigilat robinetul de branşament, la ora 09:18”, au declarat reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele.

Distrigaz: „Distrigaz Sud Reţele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”

„În dimineaţa zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele a fost sesizat din nou cu privire la prezenţa unui miros de gaze naturale la acelaşi imobil. Echipele de intervenţie ale companiei au ajuns la faţa locului în momentul producerii exploziei. În acelaşi timp, au ajuns la faţa locului şi pompierii. Agentul de intervenţie Distrigaz Sud Reţele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a arătat compania.