Româncă moartă în Italia sub ochii surorii sale. Ambulanța a venit după trei ore de la primul apel

O româncă și-a pierdut viața în Italia din cauza ambulanței care a ajuns la trei ore după apelul de urgență. Familia tinerei care a murit, în urma unui șoc septic cauzat de un ulcer duodenal perforat, a depus plângere pentru omor din culpă. Timp de trei ore sora tinerei a sunat la urgențe pentru a grăbi echipajul însă fără rezultat conform publicației Fatti & Avvenimenti.

La ora 13.03 a fost primul apel către 118

Paula Onofrei, în vârstă de 29 de ani, era chelneriță într-un restaurant din Trastevere, iar în noaptea de 22 iulie a venit mai devreme acasă, în cartierul Casalotti, pentru că se simțea rău.

A doua zi tânăra i-a spus surorii sale că se simte foarte slăbită iar aceasta a sunat la numărul de urgențe medicale 118 la ora 13.03 pentru a solicita o ambulanță. După mai bine de o ora, la 14.13 sora speriată de starea de sănătate a Paulei a revenit cu un al doilea apel către numărul de urgență explicând operatorului că sora sa nu mai poate vorbi, și i s-a răspuns: „vom trimite o ambulanță”. La ora 14.57 a sunat iar, neauzind nicio sirenă de ambulanță. „Îmi pare rău, e a treia oară când sun, starea de sănătate a surorii mele se înrăutățește. Acum nu mai vede și are corpul vânăt”. Operatorul o întreabă pe Rebecca dacă Paula are limba albă: „Da, are limba albă”. În acest moment, apelul telefonic este transferat unei alte persoane aparent mai experimentate, care întreabă: „Spune-mi ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu fata asta?”. Sora explică totul de la început, însă echipajul de salvare tot nu a venit. La ora 15.29 sora Paulei apelează numărul de urgență pentru a patra oară, de data aceasta țipând. „Aștept de două ore și jumătate, starea de sănătate a surorii mele se înrăutățește ce naiba faceți?”.

Echipajul a ajuns mult prea târziu să o salveze

Se pare că medicii au ajuns după două ore și 37 de minute, la ora 15.40, fata era pe moarte. Medicii au încercat să o resusciteze însă din păcate fără rezultat. Deși echipa medicală susține că tânără a luat o supradoză, sora sa susține că Paula nu consumase droguri niciodată. Conform raportului medicului legist, tânără a decedat la ora 17.14 cauzat de un ulcer duodenal perforat, o comă, a stabilit ulterior raportul medicului legist. În consecință, familia a depus plângere. „Așteptăm cu încredere deznodământul anchetei pentru că, în acest moment, sunt atât de mulți suspecți și nicio certitudine”, au afirmat avocații familiei tinerei.