Salvare contracronometru. Un bărbat a fost scos înghețat dintr-un lac de către trecători

într-un lac din Cluj, deși apa avea doar câteva grade și a fost scos de către trecători.

Salvat de trecători

Mai multe persoane au observat că disperate și cerea ajutor. El ajunsese destul de departe, la câteva sute de metri de mal, iar oamenii au sărit în ajutorul său. Un bărbat s-a urcat într-o hidrobicicletă pentru a ajunge la victimă, iar alții au sunat la 112, conform

„Aici are hainele. S-a dezbrăcat aici. A sărit în apă, până acolo a înotat. Apă rece, poate băut. Apă rece…a strigat ajutor”, a spus un martor.

„Dintr-o dată am văzut un domn cu bărcuța și nu știam ce se întâmplă, dintr-o dată l-am văzut ca-i ridică mâna domnului și nu m i-a venit să cred. Plutea cineva în apă. M-am oprit și am văzut ca scoate pe cineva îl trăgea. Nu avea putere să-l scoată. L-a luat de mână”, a spus o martoră.

Medicii încearcă să îl mențină în viață

Echipajele de salvare au ajuns rapid la fața locului, dar până când au ajuns ele victima a fost scoasă din apă de către un trecător, iar salvatorii au aplicat manevrele de resuscitare.

Victimei i-au revenit semnele vitale în ambulanță, în timp ce ambulanța se deplasa către spiral, iar medicii depun toate eforturile pentru a-l menține în viață.

Lacul în care a sărit bărbatul este împrejmuit cu semne care le atrag oamenilor atenția că înotul este interzis.