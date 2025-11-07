Pielea reflectă mai mult decât rutina zilnică de îngrijire, spun specialiștii. Sonal Chavda-Sitaram, farmacistă cu doctorat de la King’s College, explică de ce obiceiurile sănătoase și suplimentele fac diferența. Aceasta combină somnul suficient, alimentația echilibrată și produsele potrivite pentru o piele luminoasă și fermă.

Cum arată rutina zilnică a farmacistei

Stabilită în Marea Britanie, Chavda-Sitaram curăță fața dimineața și seara cu produse fără parfum. Folosește loțiune hidratantă bogată în ceramide, aplică ser cu vitamina C pentru luminozitate și retinol pentru liniile fine. „Pentru mine, este important să începem să privim pielea într-un mod mai holistic”, a declarat ea pentru . „Am neglijat cel mai mare și mai complex organ al corpului nostru, tratând doar suprafața.”

Suplimentele fac parte din rutina ei zilnică, fiind considerate un sprijin suplimentar pentru piele. Chavda-Sitaram dezvăluie trei ingrediente-cheie care ajută la întârzierea semnelor vizibile ale îmbătrânirii.

De ce este colagenul esențial pentru piele

Farmacista ia colagen sub formă de gel în fiecare dimineață, adăugându-l în apă, smoothie sau consumându-l direct. Colagenul, component structural al , mușchilor și țesuturilor, oferă fermitate și elasticitate. Odată cu vârsta, producția naturală scade, iar suplimentele pot ajuta la hidratare și elasticitate, conform unei meta-analize din 2023. Chavda-Sitaram combină colagen de tip I pentru piele și tip II pentru articulații și oase, relatează Ziare.com.

Ce rol are creatina în menținerea unui contur facial tânăr

Creatina, cunoscută inițial în culturism, sprijină mușchii și funcțiile cognitive. „Când vorbim despre pierderea masei musculare, nu e vorba doar de bicepși sau tricepși. Pierderea mușchilor faciali este, de asemenea, esențială”, spune ea. Chavda-Sitaram ia pudră de creatină zilnic, amestecată cu băutura de colagen, pentru a preveni tonusul redus al feței și pierderea de masă musculară asociată vârstei.

Cum contribuie probioticele la sănătatea pielii

Cercetările recente arată că microbiomul intestinal influențează pielii, afectând acneea, psoriazisul și eczema. Chavda-Sitaram ia probiotice de aproape 20 de ani și observă rezultate vizibile în prevenirea acneei. Aplicarea topica de ingrediente precum acidul salicilic ajută la curățarea porilor, însă îngrijirea microbiomului intestinal „a fost cea mai eficientă”, subliniază farmacista.