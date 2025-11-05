Românii cumpără și consumă tot mai multe produse din categoria mezelurilor, iar explicația este simplă: sunt mai ieftine și mai ușor de preparat decât carnea proaspătă. Statisticile recente arată o creștere constantă a consumului lunar pe cap de locuitor, în timp ce medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate.

De ce cresc vânzările de mezeluri în România

Potrivit ultimelor date furnizate de , un român consumă, în medie, 1,2 kilograme de mezeluri pe lună. Este o creștere semnificativă față de anul 2024, de aproape 100 de grame.

Cele mai populare produse din această categorie sunt cârnații și salamul, urmate de șuncă, parizer și crenvurști, potrivit unei analize realizate de stirileprotv.ro.

Românii preferă mezelurile și pentru că sunt ușor de folosit în rețete rapide: sendvișuri, pizza sau omlete. În plus, costul mai redus comparativ cu al influențează puternic decizia de cumpărare. În contextul scumpirilor alimentelor, mulți aleg varianta convenabilă, chiar dacă nu este cea mai sănătoasă.

Ce riscuri aduce consumul frecvent de mezeluri

Deși accesibile și gustoase, mezelurile pot deveni periculoase pentru sănătate atunci când sunt consumate în exces. Specialiștii atrag atenția asupra conținutului ridicat de sare, grăsimi și aditivi alimentari.

„Problema întregii lumi este că se mănâncă cu prea multă grăsime, se mănâncă cu prea multă sare și atunci riscurile sunt și ele foarte mari. Din păcate, suntem pe locul 1 la decesul prin boală cardiovasculară nediagnosticată la timp și fără prevenție”, a afirmat Lygia Alexandrescu, specialist în alimentație, potrivit Ziare.com.

Medicii recomandă limitarea consumului de produse procesate și alegerea alternativelor naturale, cum ar fi carnea slabă sau preparatele făcute în casă.

Cum evoluează producția și importurile de mezeluri

Industria mezelurilor din România continuă să se extindă. Producția internă depășește 411.000 de tone anual, potrivit datelor oficiale. În paralel, crește și volumul importurilor. Doar în primele șapte luni ale acestui an, în țară au ajuns aproape 20.000 de tone de mezeluri din alte state.

Această dinamică arată o cerere constantă și o piață tot mai competitivă, în care produsele industriale sunt tot mai prezente pe mesele românilor. Totuși, experții în nutriție avertizează că popularitatea lor vine cu un preț: afectarea sănătății pe termen lung.

Cât de sustenabil este obiceiul alimentar al românilor

Creșterea consumului de mezeluri ridică întrebări legate nu doar de sănătate, ci și de educația . În lipsa unei informări corecte, mulți români aleg gustul și prețul în locul calității.

În timp ce producătorii raportează cifre record, medicii atrag atenția că prevenția ar trebui să devină prioritate.