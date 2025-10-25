La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. Aceasta va fi marcată printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară.

Sorin Grindeanu, de ziua Armatei Române

„La mulți ani, Armatei Române! Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun prilej pentru a ne arăta aprecierea pentru militarii români”, a scris Grindeanu, pe pagina de .

„De-a lungul istoriei, Armata a participat decisiv la toate evenimentele majore prin care a trecut România și a contribuit atât la independența, cât și la democratizarea țării noastre. Inclusiv în prezent militarii români sunt apreciați în cadrul structurilor internaționale în care activează. O serie de succese ale operațiunilor NATO li se datorează”, a adăugat el.

Președintele Camerei Deputaților a mai spus că armata are nevoie de „investiții serioase” pentru îmbunătățirea performanțelor.

„Însă, pentru a își îmbunătăți performanțele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită. Doar așa ne vom putea asigura că Armata Română va putea face față cu succes oricăror provocări”, a scris liderul PSD.

Cum va fi marcată această zi în Capitală

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în vor avea loc mai multe evenimente, scrie Agerpres.

La ora 10:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, se va desfășura o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii. De asemenea, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul. La eveniment va fi prezent președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Ceremonii militare și religioase vor avea loc și la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare ‘Carol I’ și la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor.

Manifestări vor fi și la AFI Cotroceni, între orele 10:00 și 16:00, și anume, o expoziție de tehnică și echipament militar, concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor ‘Cupa campionilor Europeni’ și ‘Supercupa Europei’, precum și, în premieră, o zonă de tip Escape room.

La ora 17:00, se va desfășura în Parcul Cișmigiu un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și la ora 19:00 va fi organizată retragerea cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șoseaua Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă ‘Mihai Viteazul’.

Cum va fi marcată această zi în țară

Monumentul ‘Glorie Ostașului’ Român din Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00);

Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt din Iași – ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00); ora 19:00 – retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii – Piața Unirii – Bulevardul Ștefan cel Mare – Palatul Culturii;

Monumentul Ostașului Român din Satu Mare – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00);

Monumentul Eroilor de la Păuliș – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (12:30);

Ansamblul Monumental ‘Glorie Ostașului Român’ din Carei – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea ‘Ștafetei Veteranilor Invictus’ (13:00). Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la eveniment.

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

Mai mult, Forțele Navale Române participă sâmbătă la ceremonii militare și religioase organizate în garnizoanele București, Constanța, Brăila, Mangalia, Tulcea și Babadag.