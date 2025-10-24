Evenimente în Bucuresti. Toamna aduce arome și gusturi autentice în orașe și în întreaga țară, iar weekendul 24–26 octombrie 2025 propune experiențe culinare de excepție. Dacă ești în București, iată ce recomandări să nu ratezi.

Vă lăsăm o listă cu evenimentele care vor avea loc în București, dar și în alte zone din România, în acest weekend.

Evenimente în Bucuresti. Ce oferă Chocolate Saga – ediția a VII-a

Când: 24–26 octombrie 2025

Unde: Biblioteca Națională a României

Chocolate Saga aduce în prim-plan ciocolata artizanală, praline și trufe, alături de combinații cu cafea de origine, vinuri și brânzeturi. Vizitatorii pot participa la ateliere și demonstrații live, învățând secretele ciocolatierilor și creând propriile combinații delicioase. Copiii până în 10 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit, potrivit .

Evenimente în Bucuresti. Ce poți descoperi la Târgul de Sfântul Dumitru, Muzeul Național al Satului

Când: 24–26 octombrie 2025, 09:00 – 18:00

Unde: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Evenimentul aduce muzică populară, spectacole de dansuri grecești și produse tradiționale: cozonaci, brânzeturi, miere, zacuscă și dulciuri de casă. Sâmbătă, 25 octombrie, are loc prima ediție a Conferinței Naționale de Museologie „Etnomuzeologie – Georgeta Stoica”.

Ce evenimente gastronomice au loc în alte orașe din România

Treasures of the East – Craiova

Când: 24–26 octombrie 2025

Unde: Ramada Plaza Craiova

Festivalul oferă vinuri din România și Europa de Est, produse locale și artizanale, cursuri de inițiere în brânzeturi și bere, concursuri „Cheeses of the East” și „Beers of the East” și degustări ghidate de ulei de măsline. Acces gratuit sâmbătă, 25 octombrie, între 11:00 și 17:00.

„Poftim, din România!” – Bușteni

Când: 24–26 octombrie 2025, 09:00 – 19:00

Unde: Parcul Central Bușteni

Târgul reunește miere, zacuscă, cozonac, poale-n-brâu și dulciuri locale, plus obiecte de artizanat. Evenimentul include momente artistice, muzică live și dansuri populare, într-un cadru natural spectaculos la poalele Munților Bucegi. Deschiderea oficială: vineri, 24 octombrie, ora 11:30. Citește mai multe detalii aici.

My Family Market – Târgu Mureș

Când: 25 octombrie 2025, 09:00 – 16:00

Unde: Strada Cutezanței, Târgu Mureș

Târg lunar cu producători locali și artizani, unde vizitatorii pot cumpăra produse autentice și participa la tombole cu premii.

Târg de Sf. Dumitru – Baia Mare

Când: 25–26 octombrie 2025, 11:00 – 17:00

Unde: Muzeul Satului Baia Mare

Evenimentul marchează încheierea sezonului de toamnă, cu produse tradiționale, ateliere pentru copii și momente artistice speciale.

Pentru pasionații de gastronomie, aceste evenimente oferă o ocazie unică să descoperi tradițiile românești și să te bucuri de aromele autentice ale toamnei.

Evenimente în Bucuresti. Ce alte evenimente interesante vor mai avea loc în Capitală

Pe lângă evenimente gastronomice, vor avea loc și alte evenimente în București, potrivit . Vă lăsăm, mai jos, o listă cu ce evenimente interesante vor mai avea loc:

West Side Hallo Fest 2025

Când: 24–26 octombrie 2025

Unde: Baza digului Lacului Morii

Bilete: Vineri intrare liberă; sâmbătă și duminică 60 lei/zi sau 100 lei abonament; copii sub 14 ani gratuit.

Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival de din România promite muzică live, peste 90 de expozanți, ateliere creative și decoruri spectaculoase realizate din materiale reciclate.

Garden of Lights – „Small World”

Când: Începând cu 24 octombrie 2025

Unde: Grădina Botanică București

Expoziție nocturnă spectaculoasă cu lumini, artă și muzică, ce aduce repere din întreaga lume într-un tur vizual și interactiv.

Marea finală a Campionatului Național de Super Rally 2025

Când: Sâmbătă, 25 octombrie 2025

Unde: Zona Ateneului Român

Etapa finală a sezonului aduce 26 de piloți de top, cu startul pe Calea Victoriei și manșele de concurs începe la ora 14:00. Spectacolul automobilistic este gratuit și include acces la padocuri, pentru a-i cunoaște pe piloți.

Retro Parada Toamnei

Când: Sâmbătă, 25 octombrie 2025, 10:00–13:30

Unde: Parcul Lumea Copiilor

Expoziție de peste 200 de autovehicule istorice, cu modele fabricate între anii ’20 și ’90. Evenimentul este gratuit.

Campionatul Mondial de Frumusețe Felină 2025

Când: 25–26 octombrie 2025

Unde: Romexpo – Pavilionul Central

Bilete: 25 lei/zi sau 50 lei pentru ambele zile; copii sub 7 ani gratuit.

Peste 1000 de pisici din 200 de rase participă la competiție, cu jurizare internațională și activități interactive pentru vizitatori.

Noaptea Devoratorilor de Publicitate 2025

Când: 25 octombrie 2025

Unde: Aula Magna, Universitatea Politehnica București

Maraton al creativității publicitare, cu reclame clasice și noi.

Fotogeografica 2025

Când: 15 octombrie – 15 noiembrie 2025

Unde: Biblioteca Națională a României

Cea mai mare expoziție de fotografie geografică din România, cu peste 1.800 de lucrări și instalații imersive. Este acces gratuit.

KINOdiseea Competițional 2025

Când: 17–26 octombrie 2025

Unde: Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria, Centrul Cultural Armean, Ludoteca Playouth

Festival de film pentru copii și adolescenți, cu spectacole de magie, ateliere de scriere creativă și teatru interactiv. Accesul este gratuit, însă e pe bază de rezervare.

Serele exotice din Parcul Drumul Taberei

Perioada: 1 octombrie 2025 – 31 martie 2026

Program: Sâmbătă–duminică: 09:00–15:00/Miercuri–vineri: 10:00–16:00/ Luni–marți: închis

Acces: Gratuit