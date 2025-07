Un tânăr din Cluj a făcut contestație după ce a obținut 9,95 la Evaluarea Națională. Ce notă a primit după reevaluarea lucrării

După afișarea notelor de la Evaluarea Națională, un elev clujean a dat dovadă de mult curaj și determinare și și-a contestat nota de 9,95 obținut la . După reevaluarea lucrării, acesta a primit nota 10 și astfel, media sa a fost perfectă. Odată cu această schimbare de notare, numărul elevilor din județ care au obținut media 10 la Evaluarea Națională a crescut la patru.

Inițial, Vlad Boancă, elev la Liceul Teoretic „Avram Iancu”, a obținut nota 9,95 la Matematică. După ce a făcut contestație, examinatorii au considerat că tânărul merita să ia 10. Recunoaște că a învățat tot anul pentru a obține media perfectă și prima notare l-a dezamăgit. Tânărul a precizat că nu a fost vorba de orgoliu, ci de faptul că știa că merită mai mult.

„Am învățat constant pe tot parcursul anului. Nu a fost ușor, dar mi-am spus de la început că vreau să dau tot ce pot.

Am fost puțin dezamăgit, pentru că, în sinea mea, simțeam că am făcut totul perfect. Nu am depus contestația din orgoliu, ci din convingerea sinceră că merit nota maximă. A fost un gest de asumare, nu de revoltă”, a declarat Vlad, pentru .

La ce liceu vrea să studieze tânărul

Deși are doar 14 ani, Vlad este foarte hotărât în privința viitorului său. Știe ce specializare vrea să urmeze la liceu, deși, în ceea ce privește instituția de învățământ, încă are 2 opțiuni.

„Aș dori să merg la o secție de matematică-informatică, cel mai probabil la Emil Racoviță sau la Avram Iancu”, a mai spus Vlad Boancă.

Până atunci, Vlad se va bucura de o binemeritată .