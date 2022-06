Unul dintre elevii lui Carmen Iohannis a luat nota 10 la BAC: „Ne-a învățat să fim, în primul rând, oameni”

Unul dintre cei doi elevi din Sibiu care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat anul acesta a avut-o drept dirigintă pe soția președintelui României, .

Unul dintre elevii lui Carmen Iohannis a luat nota 10 la BAC

Pavel Mihăilescu a urmat cursurile Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, profilul Științe ale Naturii Bilingv, engleză, și a avut-o dirigintă pe Carmen Iohannis, potrivit .

„Doamna dirigintă ne-a învățat să fim, în primul rând, oameni. Ea ne spunea mereu: faceți ceva ce vă place și ce iubiți, că banii vor veni”, a declarat Pavel Mihăilescu.

Pavel a dat Bacalaureatul la Limba română, la Matematică și la Anatomie. Nu se aștepta să-l ia media 10, pentru că la anatomie.

„Vă spun sincer că nu mă așteptam. Am învățat mult, dar nu mă așteptam la note perfecte. La matematică nu am avut niciun fel de emoții. Chiar dacă subiectele au fost ușoare, pot spune, mândru de mine, că oricât de grele ar fi fost tot aș fi luat această notă. La română nu am fost foarte sigur, deși am respectat baremul și am scris cât de bine și cât de frumos am putut și, sincer să fiu, cele mai mari emoții le-am avut la anatomie. Acolo, la subpunctul C, de la ultimul exercițiu a picat fiziologia analizatorului cutanat și în dimineața cu examenul am spus să învăț asta, dar n-am făcut-o și exact asta mi-a picat. Recunosc că m-am blocat puțin când am văzut, dar se pare că m-am descurcat”, a mai spus acesta.

(înainte de contestaţii) înregistrată de absolvenţii studiilor liceale şi au susţinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022, la nivelul judeţului Sibiu, este de 78,3%, potrivit Ministerul Educației.