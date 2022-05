A murit George Perez, desenatorul benzilor Marvel și DC

George Perez a murit sâmbătă, răpus de un cancer la pancreas, potrivit oala l-a făcut să se retragă din activitate începând cu anul 2019.

De-a lungul vieții, artistul care a realizat benzile desenate cu supereroi Marvel şi DC Comics, dat și Wonder Woman, Teen Titans și alte animații celebre.

George Pérez, an iconic DC and Marvel comic book artist, has died at the age of 67 after a battle with pancreatic cancer.

— NBC News (@NBCNews)