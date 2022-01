Adela Popescu, certată de soacră. Ce îi reprosează mama lui Radu Vâlcan

Adela Popescu a fost mustrată de către soacră. Vedeta a dezvăluit chiar în timpul emisiunii „Vorbește lumea” că mama lui Radu Vâlcan s-a arătat deranjată de atitudinea ei.

Soacra a fost deranjată de modul în care se comportă prezentatoare cu Șurubel, colegul ei de emisiune.

Adela Popescu, împreună cu co-prezentatorul Bogdan Ciudoiu se amuză deseori pe seama colegului lor și, astfel, mama soțului i-a atrasa atenția asupra atitudinii cu care îl tratează pe coprezentator.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează o familie frumoasă și fericită. Cei doi prezentatori au împreună 3 băieți frumoși, dar și neastâmpărați. Așadar, nu poate să nu se gândească la momentul în care va deveni „soacra cu 3 nurori”.

Vedeta a dat vestea venirii pe lume celui de-al treilea copil la tv, precizând că întotdeauna a știut că va avea 3 copii, toți băieți.

Adela Popescu i-a lăsat și un mesaj pe rețelele de socializare viitoarei nurori.

”Vezi că în seara asta a fost necăjit şi a dormit pe pieptul meu. Şi s-a trezit deja de trei ori. O dată la pipi, apoi că a visat urât, şi încă o dată să verifice că sunt lângă el. Şi dimineaţă i-am pregătit o omletă. De fapt, ouă amestecate cu avocado şi nişte brânză, aşa cum îi place lui. Am pus muzica şi am dansat. Apoi am stat îmbrăţişaţi un minut înainte să intre în grădiniţă. I-am promis că la 16:00 mergem cu bicicletele în parc. Şi am mers deşi eram foarte obosită. În fine, dar de ce îţi spun ţie toate astea? A, ştiu! Voiam să te avertizez, viitoare nora, că dacă te îmbufnezi de două ori pe an, atunci când am fi cu toţii foarte fericiţi să petrecem măcar Paştele şi Crăciunul împreună, ai încurcat-o cu mine! 🙂 Ps: Tatăl a zis să îţi mai transmit ceva, dar mă abțin”, a scris Adela Popescu.