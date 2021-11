Adela Popescu, soacra cu trei nurori. Mesaj dur pentru aleasa fiului: „Voiam să te avertizez. Ai încurcat-o cu mine”

Adela Popescu are trei fii. Băieții vedetei sunt iubiți și răsfățați. Se pare că actrița va fi soacra cu trei nurori. Aceasta a venit cu un mesaj dur pentru fete care vor să cucerească inima fiilor.

Lucruri interzise în familia vedetei

Adela Popescu este mama a trei feciori. Femeia se pregătește pentru rolul de soacră și vorbește deschis despre pretenții pe care le are. Vedeta spune că băieții ei ar trebui să fie prezenți la evenimentele importante. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„A, știu! Voiam să te avertizez, viitoare noră, că dacă te îmbufnezi de două ori pe an, atunci când am fi cu toții foarte fericiți să petrecem măcar Paștele și Crăciunul împreuna, ai încurcat-o cu mine! Ps: Tatăl a zis să îți mai transmit ceva, dar mă abțin”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Actrița a dezvăluit și câteva detalii din viața de familie. Se pare că aceasta nu ascunde nimic de la cei care o urmăresc.

”Vezi ca în seara asta a fost necăjit și a dormit pe pieptul meu. Și s-a trezit deja de trei ori. O dată la pipi, apoi ca a visat urât și încă o dată să verifice că sunt lângă el. Dimineața i-am pregătit o omletă. De fapt ouă amestecate cu avocado și niște brânză, așa cum îi place lui. Am pus muzică și am dansat. Apoi am stat îmbrățișați un minut înainte să intre în grădiniță. I-am promis că la 16:00 mergem cu bicicletele în parc. Și am mers deși eram foarte obosită”, a mai adăugat Adela Popescu.

Băieții vedetei, răsfățați la maxim

Adela Popescu este o femeie de succes. Aceasta se bucură de mai multe oferte și nu încetează să lucreze. Însă, acasă o așteaptă și trei copii, care vor să o vadă mai des.

Uneori, vedeta reușește să organizeze escapade pentru toată familia. Adela Popescu a reușit să tragă o fugă până la munte, unde a petrecut mai mult timp cu cei dragi.

Acum ceva timp, Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să-și facă un detox social și au făcut o escapadă la munte. Cei trei copii ai cuplului au savurat timpul petrecut în sânul naturii.

„Am fost la munte, la Zărnești, un peisaj superb. Cinci ore am făcut pe drum, este destul de greu cu trei copii mici, vă spun foarte sincer, mai ales când ești depășit numeric, ei sunt trei, noi suntem doi. E clar că nu trebuie să mai facem deplasări de o zi, două, pentru nici măcar un moment de relaxare. Este prea mare bătaia de cap, sunt momente frumoase, dar nu relaxante, e o mică diferență. Ei s-au simțit bine, până la urmă asta e important”, scria Adela pe Instagram.