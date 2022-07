Adela Popescu, dezvăluiri despre vacanțele petrecute cu Radu Vâlcan: „Nici nouă nu ne iese mereu”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Partenerii savurează fiecare clipă petrecută împreună și nu radiază de fericire. Foarte multe femei vor să afle secretul mariajului perfect. Celebra prezentatoare a făcut dezvăluiri despre viața de cuplu și a oferit câteva sfaturi.

Prima vacanță de „lux” a cuplului

„În prima vacanță cu Alexandru, cea din 2017 din insula grecească Naxos, nu am avut zbor charter. Am luat avion până în Atena apoi ferry. Curată nebunie, cu un copil de 1 an, ați putea spune. Prima cazare a fost mai mult decât modestă, a două și mai și. Noroc că erau poziționate excelent și aveau terase mari chiar pe plajă. Mașina pe care am închiriat-o era cam cât chiuveta de la baie și aerul condiționat mergea când și când.

Nu prea am găsit plaje cu baldachine și nici petreceri cu dj și șampanie. Dar a fost o vacanță de neuitat. Perfectă! Asociez fiecare fotografie c . Și asta pentru că am reușit, eu și Radu, să ne armonizăm, să fim pe aceeași lungime de undă. Sau în care am avut norocul să ni se întâmple așa”, a mărturisit Adela Popescu.

Ce ascunde Adela Popescu

Adela Popescu a dezvăluit și câteva secrete din viața de cuplu: „Au fost vacanțe în care am avut toate cele de mai sus, dar nu eram noi în cel mai bun mood, așa că pe acelea aproape că le-am uitat.

Morală: faceți tot ce vă stă în putință , în relația voastră, în familia voastră. Puneți muzică, gătiți împreună, începeți un serial în doi, stabiliți o zi pe săptămână în care să aveți un moment doar voi, partenerii. Din armonia voastră se naște o viață în armonie.

Nici nouă nu ne iese mereu, dar merită fiecare moment în care realizăm că e mai bine să ne fie bine decât să avem dreptate”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu a simțit fiorii iubirii

Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt iubite de fani. Relația lor a început în urmă cu mai bine de 11 ani. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Iubire și onoare”, iar după ceva vreme între ei s-a înfiripat o poveste frumoasă de dragoste.

De atunci relația lor a evoluat în ceea ce este astăzi, o căsnicie frumoasă și cu trei copii.

Gazda de la „Insula Iubirii” a fost cea care a simțit prima oară fiorii iubirii, realizând că este îndrăgostit. Radu Vâlcan, a mărturisit că se îndrăgostise nebunește la acea vreme de Adela Popescu. Acesta avea insomnii și nu se putea odihni pentru că se gândea mereu la colega sa de platou.

Cât despre primul sărut, acesta a fost „furat” pe holurile studiourilor din Buftea, dragostea lor fiind una pură și inocentă din toate punctele de vedere.