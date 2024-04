Adelina Pestrițu, surprinsă la metroul din București. Cum au reacționat fanii acesteia

Adelina Pestrițu este fără doar și poate una dintre , iar recent a fost surprinsă la metroul din București. Renunțând la luxul și opulența în care trăiește, fosta prezentatoare de televiziune a ales să meargă cu mijlocul de transport în comun, publicând ulterior câteva fotografii pe rețelele sale de socializare.

Cum au reacționat fanii, după ce Adelina Pestrițu s-a pozat la metroul din București

Adelina Pestrișu a renunțat weekend-ul acesta la lux și s-a afișat în metrou, publicând imaginile pe rețelele sale de socializare, unde este urmărită de peste 1,8 milioane de urmăritori. Ca să folosească metroul, fosta prezentatoare de televiziune și soțul ei, Virgil Șteblea, au decis să meargă la o cafenea din Capitală.

„Noi ne bucurăm că ai decis să folosești metroul. Să înțeleg că se întâmplă foarte rar și din acest motiv ai marcat momentul’, „Bravo, să mergeți mai des și în aglomerație dacă se poate, lumea adevărată se vede în afara confortului solitar al propriei mașini!”, sunt doar câteva dintre comentariile de la postările fostei prezentatoare de televiziune.

„Faima nu te poate opri să faci lucruri normale așa cum fac toți ceilalți oameni. (…) Era destul de aglomerat și ieri după cum se poate observa în video. În plus, cunoaștem lumea adevărată, că doar nu trăim în Palatul de Cleștar”, a fost răspunsul Adelinei Pestrițu, potrivit .

De ce a renunțat Adelina Pestrițu la implanturile mamare

În urmă cu aproximativ o lună, Adelina Pestrițu , chiar dacă nu regretă nicio operație estetică. Fosta prezentatoare de televiziune a renunțat la implanturile mamare, pentru că aspectul era disproporționat, dar și din cauza unor probleme de sănătate.

„Am apelat la operații estetice acum mulți ani și nu regret. Nu regret în ideea că operațiile estetice mi-au adus încredere în mine, pentru că aveam nevoie de această stare, dar în timp au apărut și alte efecte la care eu nu mă așteptam, la care eu nu m-am gândit când am făcut anumite intervenții, respectiv cea de implant mamar. Au apărut durerile de spate, în timp am realizat și disproporțiile fizice și mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva. În primul rând de la ideea că îmi doresc să fiu și să mă păstrez sănătoasă cât mai mult timp, pentru totdeauna dacă s-ar putea și am luat această decizie, dar după ani de zile în care m-am gândit dacă asta este soluția. Am apelat la discectomia cu alcool, pentru durerile de spate, după salteaua pe care dorm.

Am mers la sală, am încercat să îmi întăresc mai tare musculatura spatelui, durerile nu au dispărut și am considerat că ăsta este pasul pe care eu trebuie să-l fac. M-am pregătit un an de zile, tocmai, nu am avut parte de acel șoc.(…) Pot să vă spun că este o decizie înțeleaptă în ceea ce mă privește și mă simt fericită cu alegerea pe care am făcut-o”, a mărturisit bruneta.