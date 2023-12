Răzvan Pascu, scandal de proporții cu Adelina Pestrițu. De la ce a pornit cearta între cei doi: „Nu a putut să treacă peste greșeala mea”

au intrat într-un conflict online în timpul vacanței de iarnă. Cearta a pornit de la afirmația consultantului de turism Răzvan Pascu, că o celebră influenceriță s-a dus pentru a treia oară în Laponia și a precizat că se află la Polul Nord. Acest incident a generat un schimb de replici tensionat între cei doi în mediul online.

Scandal între Răzvan Pascu și Adelina Pestrițu

Fără să dea numele vedetei, Răzvan Pascu a scris despre asta, iar Adelina Pestrițu i-a dat replica.

„Am văzut o influenceriță celebră, care a venit anul acesta a treia oară consecutiv în Laponia, și a scris că e mișto la Polul Nord. Doar că de aici de unde suntem noi (și ea) și până la Polul Nord sunt cam 2700 km, adică mai mult decât de la București până la Londra. Cam despre asta e vorba atunci când nu călătorești cu cine trebuie, îl cauți pe Moș Crăciun la Polul Nord, apoi ștergi comentariul meu și îți modifici postarea originală”, a fost postarea lui Răzvan Pascu, scrie .

și nu a ezitat să-și expună imediat replica. Influencerița de renume a simțit necesitatea de a se justifica pe platformele de socializare, conștientă că a făcut o eroare.

„Dragii mei, nu se putea termina anul fără ca eu să fiu admonestată în spațiul public pentru o greșeală. Lucrurile stau așa: la o postare despre Laponia am spus că merg la Polul Nord, în aeroport m-am întâlnit cu un domn care deține o agenție de turism și am făcut o glumă, spunându-i că urmează să deschid și eu una și îi voi face concurență, apoi a început atacul”, a ținut să precizeze Adelina Pestrițu.

„Domnul Răzvan Pascu a ținut să mă certe public pe contul meu și al lui pentru că am greșit. Am înțeles că nu a putut să treacă peste greșeala mea, nici să comunice în privat că am greșit, și-a dorit să fiu pusă la zid public. E ok, așa cum i-am spus și lui, această atitudine nu-l face nici mai om, nici om de succes. Vă spun și vouă că eu îl apreciez pentru ceea ce face și că aș fi apreciat enorm părerea lui spusă într-o cheie normală. Atât eu, cât și el, dar și mulți dintre cei care ne urmăresc, avem obligația să fim oameni, nu conturi, chiar și pe rețelele sociale și să ne gândim că în acest spațiu, în viitorul apropiat, vor exista și copiii noștri, că oameni în spatele unor conturi.

În concluzie, nici în 2024, Laponia nu va fi la Polul Nord, eu nu îmi deschid agenție de turism, iar lui Răzvan Pascu îi deschid un cont cu un reach mai bun, pentru că mi-a zis un elf că el așa i-a scris Moșului”, a mai povestit vedeta.

De la ce a pornit cearta între cei doi

După ce Adelina Pestrițu a făcut o postare pe InstaStory, Răzvan Pascu a răspuns printr-o altă postare, exprimându-și punctul de vedere. Cu toate acestea, el a precizat că nu are intenția să ofere explicații suplimentare sau să lase loc unor interpretări ulterioare.

„Mi-a răspuns doamna Adelina Ioana Pestrițu printr-un story, deși nu așteptăm niciun răspuns și nici nu consider că era cazul de vreun răspuns. Am câteva precizări:

1. Mesajul e foarte drăguț și lacrimogen. Ar fi și mai bun, dacă nu ar fi fals cam jumătate din el. Mi-a scris și pe Whatsapp, i-am răspuns cam același lucru.

2. Zice că aș avea agenție de turism, ceea ce este fals. Și mai rău (de-a dreptul MINCIUNĂ) este că mi-ar fi spus că își face agenție de turism și că îmi va face concurență. WTF, Adelina, suntem copii de grădi, ca să spunem „minciunele”? Această discuție nu a avut loc niciodată, este inventată 100% acum de tine. Și nu pricep care e rostul…

3. Prin urmare, dacă discuția de mai sus nu a existat, nu a existat niciun „atac” din partea mea. Aseară era doar o postare în glumă, ironică, la adresa unui om (căruia nici măcar nu i-am dat numele) în care spuneam că este cam de porc să ajungi a treia oară în Laponia și să îți anunți urmăritorii că ești la Polul Nord.

4. Dezamăgirea mi-a apărut în momentul în care i-am lăsat un scurt comentariu la postarea sa, în care îi scriam că suntem în Laponia, și nu la Polul Nord. Acel comentariu al meu a fost șters și postarea modificată. Mi se pare sub demnitatea unui om de anvergură dânsei. Mi-a scris azi și în privat (nu aveam numărul dânsei), i-am răspuns același lucru.. Și eu o apreciez pentru ceea ce face și pentru activitatea să, ceea ce am și scris în comentarii încă de aseară. Sunt o familie frumoasă și le doresc mult succes. Singurele chestii care nu îmi plac sunt „minciunelele”, chiar cred că nu era locul de ele, mesajul de mai sus putea fi făcut de dânsa, chiar și fără aceste exagerări și minciunele și comentarii șterse ca la grădiniță (doar facts era suficient: am făcut o mică greșeală, am corectat, mulțumesc Răzvan).

5. Și ca să închei cu o glumă la fel de proastă precum ultima frază a dânsei, și care cred că nu își avea locul între doi oameni adulți: și mie mi-a zis un elf că Adelina își dorește un cont cu mai mulți urmăritori REALI, din România. Din punctul meu de vedere, telenovela se încheie aici, indiferent ce va mai răspunde dânsa. Cred că este sub demnitatea mea să pierdem timp pe un astfel de non-subiect. Înțeleg că poate își dorește să ajungă mai mult la un public premium, dar nu intru în această capcană”, a concluzionat și Răzvan Pascu.