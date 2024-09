Motivul pentru care Adelina Pestrițu a renunțat la implanturile mamare: „M-am pregătit un an de zile”

Adelina Pestrițu, una dintre cele mai cunoscute persoane publice din România, a dezvăluit recent motivul pentru care a renunțat la implanturile mamare. Fiind , bruneta a decis să intervină din nou asupra imaginii ei, motiv pentru care a renunțat la implanturile mamare din silicon.

Până în prezent, vedeta nu regretă nicio operație estetică, pentru că au ajutat-o să aibă mai multă încredere în sine, însă, cu timpul, au apărut câteva efecte pe care nu le-a luat în calcul.

Adelina Pestrițu a dezvăluit motivul pentru care a renunțat la implanturile mamare

În vârstă de 37 de ani, Adelina Pestrițu a dezvăluit că și-a scos implanturile mamare pentru că aspectul era unul disproporționat, dar și din cauza unor probleme de sănătate. Vedeta avea câteva probleme de spate și nu a găsit nicio soluție pentru a le ameliora. Ea spune că s-a pregătit pentru această intervenție de îndepărtare a implanturilor timp de un an, iar acum este de-a dreptul fericită și mulțumită de această decizie.

„Am apelat la operații estetice acum mulți ani și nu regret. Nu regret în ideea că operațiile estetice mi-au adus încredere în mine, pentru că aveam nevoie de această stare, dar în timp au apărut și alte efecte la care eu nu mă așteptam, la care eu nu m-am gândit când am făcut anumite intervenții, respectiv cea de implant mamar. Au apărut durerile de spate, în timp am realizat și disproporțiile fizice și mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva. În primul rând de la ideea că îmi doresc să fiu și să mă păstrez sănătoasă cât mai mult timp, pentru totdeauna dacă s-ar putea și am luat această decizie, dar după ani de zile în care m-am gândit dacă asta este soluția. Am apelat la discectomia cu alcool, pentru durerile de spate, după salteaua pe care dorm.

Am mers la sală, am încercat să îmi întăresc mai tare musculatura spatelui, durerile nu au dispărut și am considerat că ăsta este pasul pe care eu trebuie să-l fac. M-am pregătit un an de zile, tocmai, nu am avut parte de acel șoc.(…) Pot să vă spun că este o decizie înțeleaptă în ceea ce mă privește și mă simt fericită cu alegerea pe care am făcut-o”, a mărturisit bruneta, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Motivul pentru care nu s-ar muta niciodată în America

După ce a petrecut câteva săptămâni în SUA alături de soțul ei, Virgil Șteblea, și fiica lor, Zenayda, Adelina Pestrițu a explicat , nici în cele mai neașteptate circumstanțe.

„Și ca să fac așa un scurt rezumat după vacanța asta, îmi dau seama de un lucru. Cu cât călătoresc mai mult, cu atât realizez cât de bine e la noi în țară. Culmea, nu? Când îi auzi pe oameni: ”Vreau să plec, vreau să mă mut în străinătate!”. Foarte bine, oamenii sunt motivați, e un lucru bun să visezi, să îți dorești să evoluezi, să îți dorești să faci lucruri pentru tine.

Dar vacanțele nu au nimic de-a face cu traiul peste graniță, indiferent despre ce țară vorbim. Și am vorbit cu români care stau în alte țări de ani de zile și spun același lucru: oamenii la noi sunt mult mai săritori, chiar dacă e multă invidie, multă răutate, le avem și noi pe ale noastre. Nu zic că e o țară perfectă, dar măcar e o țară sigură. Mâncarea este super bună, gustoasă”, spunea anul trecut Adelina Pestrițu.