Adriana Trandafir a răbufnit după ce s-a spus că a lipsit de la nunta fiului: „A fost o mare mizerie!”

Adriana Trandafir e foc și pară pe cei care au scris că nu a mers la nunta fiului său. „A fost o mare mizerie, dar nu mă mai agăț de toate prostiile. Dacă nu privești în sus, nu ai cum să vezi curcubeul niciodată”, a spus actrița.

Adriana Trandafir: Nu mă mai agăț de toate prostiile

Adriana Trandafir o are pe Maria Speranța, pe care oamenii , și pe Ștefan, care e avocat și profesor la Facultatea de Drept.

Când actrița a divorţat, instanța a decis ca Ștefan, care atunci avea 7 ani, să rămână în grija tatălui, amintește

Ștefan s-a căsătorit anul acesta, iar în presă s-a scris că mama sa n-a venit la cununie din cauza serviciului. Adriana Trandafir s-a supărat, căci nimeni n-a sunat-o pentru a afla adevărul de la ea.

„A fost o mare mizerie! A fost o informație, o vorbă spusă într-un context care apoi a fost preluată fără să fie informată de la sursă. Puteau să mă sune, eu am spus un lucru, dar s-a interpretat. Am fost soacră mare! Am făcut și o poezie pentru acel moment. A fost o mare mizerie, dar nu mă mai agăț de toate prostiile. Dacă nu privești în sus, nu ai cum să vezi curcubeul niciodată”, a spus actrița, pentru CanCan.

Trandafir: Știu că nu am fost o mamă perfectă, dar voi fi o bunică excepțională

Adriana Trandafir a mai spus că regretă că nu are mai mulți copii, dar se gândește cu entuziasm la momentul în care va deveni bunică: „Regret faptul că nu am făcut mai mulți copii, am doar doi. Am o Maria Speranța și un Ștefan. pentru că datorită profesiei nu am putut să fiu tot timpul lângă ei, dar voi fi o bunică excepțională și abia aștept să mi se întâmple asta. Abia aștept să vadă și copiii cum este să aibă copii așa cum au fost ei”.