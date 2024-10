Al Pacino spune că era să moară din cauza Covidului – și vorbește despre viața de apoi: „Nu există nimic dincolo”

Actorul Al , în vârstă de 84 de ani, a vorbit despre experiența sa cu contractarea virusului în 2020, spunând că „nu avea puls” și că s-a trezit cu șase paramedici în casa lui.

Al Pacino a dezvăluit că aproape că a murit de Covid-19 în 2020

În i publicate în weekend, actorul principal din filmele Nașul și Scarface, în vârstă de 84 de ani, și-a detaliat experiența cu virusul, pe care l-a contractat în 2020 înainte ca vaccinul să fie disponibil.

„Au spus că nu mai am puls. Am realizat că azi – ești, mâine nu mai ești. M-am gândit: Uau, nici măcar nu-ți păstrezi amintirile. Nu rămâi cu nimic. Ești doar un terci ciudat”, a spus Pacino pentru New York Times.

Actorul a spus că „nu s-a simțit bine – neobișnuit de rău” și și-a amintit că a avut febră și era deshidratat înainte de a-și pierde cunoștința. „Stăteam în casa mea și apoi am dispărut. Așa, pur și simplu. Nu am mai avut puls”, a spus el.

A sosit o ambulanță și s-a trezit cu o echipă medicală în sufrageria lui, inclusiv cu șase paramedici și doi medici. „Aveau aceste ținute pe care păreau să provină din spațiul cosmic sau așa ceva”, a spus el. „A fost oarecum șocant să deschizi ochii și să vezi asta. Toți erau în jurul meu și mi-au spus: „S-a întors. Este aici.”

Pacino s-a întrebat dacă chiar murise, în ciuda faptului că o asistentă i-a confirmat lipsa pulsului. „Nu cred că am murit. Toată lumea credea că sunt mort. Cum aș fi putut să fiu mort?”

Câștigătorul Oscar a spus pentru New York Times că „nu a văzut lumina puternică sau altceva” și că „nu există nimic dincolo” după moarte – deși experiența l-a determinat spre o reflecție existențială.

„Așa cum descrie Hamlet moartea: „A fi sau a nu fi”; „Țara nedescoperită din a cărei vizită nu se întoarce niciun călător.”