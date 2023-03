Alexi Eram a dezvăluit cum se înțelege mama sa, Andreea Esca, cu Mario Fresh: „Suntem de foarte mult timp …”

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi sunt împreună de șase ani și au trecut prin multe împreună, însă dragostea dintre ei a fost mult mai puternică.

Într-un interviu recent, tânara a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei, dar și cum se înțelege mama ei cu Mario Fresh.

Alexia Eram, despre cum se înțelege Andreea Esca cu Mario Fresh

Într-un interviu recent, Alexia Eram a vorbit dintre Andreea Esca și Mario Fresh. Cum se înțeleg, de fapt, cei doi, dar și ce spune tânara despre căsătorie.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Alexia Eram a răspuns că cei doi se înțeleg de minune, iar iubitul ei face deja parte din familie.

„Mama și Mario se înțeleg foarte bine. Suntem de foarte mult timp împreună și suntem acum o familie mare”, a declarat Alexia Eram, potritivit .

Alexia Eram nu vrea sa se casatoreasca momentan

Chiar dacă sunt de mai bine de șase ani de când formează un cuplu, Alexia Eram nu se gândește la căsătorie. Tânara mai vrea să copilărească și nu plănuiește vreo nuntă în următoarea perioadă.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident , puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună.”, mai spune tânara.