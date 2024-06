Alina Ceușan, dezvăluiri neașteptate, după 12 ani de relație cu soțul său: „Nu sunt lapte și miere”

În cadrul unui interviu acordat în podcastul moderat de Damian Drăghici, prezentatoarea TV a afirmat în mod public că nu-și poate imagina existența fără partenerul său de viață, alături de care trăiește de peste zece ani.

„L-am cunoscut pe soțul meu când eram la începutul zonei de online. Atunci începeam zona de online, atunci când l-am cunoscut. Soțul meu este un om creativ, un hair-stylist foarte bun în momentul de față, dar și în momentul în care l-am cunoscut era un om foarte popular.

Nu am spus și nici nu mi-am spus niciodată că mă despart sau că îl părăsesc pe soțul meu. Nu am avut astfel de momente și cred că nici nu ar trebui să le ai. Dacă primele trei – patru luni din relație nu sunt lapte și miere în care trebuie să existe doar momente pentru voi doi și pentru intimitate nu te poți aștepta ca restul vieții sau restul relației să fie ok. Noi suntem împreună de 12 ani și nu am avut niciun moment în care să mă gândesc la despărțire”, a declarat public Alina Ceușan, potrivit .

Prezentatoarea TV, sfaturi pentru cei care vor să formeze o familie