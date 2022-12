Ana Baniciu, despre cel mai greu moment din viața ei: „Am fost alături de ea până la ultima suflare şi am condus-o spre un loc luminat”

Ana Baniciu şi tatăl ei s-au aflat mereu în atenţia publicului, atât la televizor, cât şi la radio. Însă viața celor doi a fost cutremurată de o veste extrem de tristă.

În acest an, mai exact în luna mai, mama Anei a decedat după ce a traversat o perioadă complicată.

Mama artistei a decedat în luna mai a acestui an

Artista și-a dedicat din viața mamei ei stând cât mai mult timp alături de aceasta. În acea perioadă, Ana Baniciu a postat o poză alături de mama ei.

Asociat fotografiei postate, artista a scris și un mesaj extrem de emoționant prin care a anunțat tragicul eveniment.

„Adina, mama care şi-a dedicat întreaga viaţă copilei ei, care a sprjinit-o şi a trăit pentru un singur om… pentru mine! Am stat în ultimele 2 luni alături de ea, am respirat în acelaşi ritm şi ne-am spus tot ce era frumos şi poate am mai uitat să spunem.

Am fost alături de ea până la ultima suflare şi am condus-o spre un loc luminat. Mama mea nu pleacă niciodată de lângă mine, ea este cu mine la fiecare pas şi mă ghidează! Mama mea sfânta şi bună pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima şi cea mai importantă lecţie, lecţia vieţii şi înţelepciunea atunci când vine vorba de moarte! De mulţumit, am să îţi mulţumesc în fiecare zi din viaţa mea pentru că ai fost, eşti şi vei fi lângă Ana ta care are planuri mari şi care nu o să stea o secundă, o să te facă mândră în continuare, aşa cum a făcut-o şi până acum! Te iubesc cu toată fiinţa mea, în fiecare secundă!” a scris Ana Baniciu pe Instagram, potrivit .

Ana Baniciu, întâmplare neplăcută în timpul unui eveniment

Ana Baniciu a avut parte de o întâmplare neplăcută, după ce hoții i-au spart mașina și i-au furat geanta. Cântăreața a sunat la 112 și i-a localizat pe hoți cu ajutorul telefonului mobil, lucru posibil deoarece avea căștile în geantă. Artista susține că după ore bune de căutări hoții au aruncat căștile într-un parc și au fost de negăsit.

„Am avut o noapte furtunoasă, noaptea trecută, în Timișoara pentru că am avut un eveniment aici, am cântat și în timp ce cântam niște băieți tare drăguți mi-au umblat la mașină, mi-au furat geanta, însă mi-au lăsat portofelul cu actele, altfel rămâneam și pe aici, că nu mai aveam buletin. Am sunat la 112 și a venit poliția.

În geantă aveam niște AirPods, care după cum știți căștile astea se pot localiza de pe telefon, i-am localizat până într-un punct când probabil au aruncat căștile într-un parc. Să mă vedeți cu poliția noaptea prin parc. Să mă vedeți pe mine pe tocuri noaptea prin parc cu cei doi polițiști care au venit și au fost tare drăguți și au venit mine în căutare”, a declarat Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

Cântăreața a mărturisit că , însă geanta care i-a fost furată era primită cadou din partea iubitului ei, Edy Kovacs, și avea o valoare sentimentală. Ana Baniciu a declarat în mediul online că nu avea banii în poșetă și speră ca hoții să fie prinși cât mai repede.