Ana Băniciu a fost criticată dur de fani pentru schimbare: „Nu mai semeni cu Ana Baniciu … devii un șablon mult prea comun”

Ana Băniciu își surprinde fanii cu fiecare apariție. De data aceasta, cântăreața, în vârstă de 29 de ani, a postat pe pagina personală de Instagram o imagine în care este total schimbată. Unii dintre urmăritori aproape că nu au recunoscut-o.

Nu toți fanii au fost încântați de noua transformare a vedetei

Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie care a atras atenția tuturor fanilor. Unii dintre ei practic nu au recunoscut-o pentru că ea a făcut o nouă schimbare, relatează

„Zi nouă, ținută nouă, cântare nouă, oameni noi și tot așa”, a scris Ana Baniciu în dreptul imaginii de pe Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Fanii nu au ezitat să lase impresiile sub formă de comentarii la postarea vedetei.

„Ești o adevărată divă, Ana”

„Nu mai semeni cu Ana Baniciu … devii un șablon mult prea comun”

„Ți-au crescut buzele, mai bine creșteai în înălțime… ”

„Ce ți-ai făcut? Te-ai urâțit de tot”

Artista a dezvăluit detalii despre nuntă

Ana Băniciu a dezvăluit o . Ea a mărturisit că evenimentul se va desfășura la anul, probabil în septembrie.

„Jucăm la nuntă cel mai probabil la anul! Chiar am vorbit zilele astea și am zis că cel mai probabil va fi în septembrie anul viitor. Ne pregătim de o nuntă cu sute de invitați. Nu sunt eu cu nunțile, cu evenimentele astea la care sunt conștientă că noi nu prea o să ne distrăm.

Dacă stau să salut fiecare om în parte, s-a dus seara. Îmi doresc să ne distrăm și să cânte multă lume”, a dezvăluit Ana Baniciu in cadrul unui podcast.

Cu câte kilograme a reușit să slăbească Ana Băniciu

Într-o perioadă mai tensionantă din viața sa, artista a mărturisit că a reușit să slăbească cu 7 kilograme. că a început să mănânce constant, dar nu poate ajunge din nou la greutatea pe care o avea.

„Este o perioadă din viața mea în care am slăbit foarte mult, pentru că am avut cel mai neplăcut eveniment (n.r. moartea mamei) care se poate întâmpla din punctul meu de vedere. Și atunci am slăbit un pic mai mult, dar sunt pe revenire, mănânc. Am slăbit vreo 6-7 kg și acum îmi revin. Mănânc constant. Văd că nu mai revin la forma inițială, nu știu de ce. E bine, eu nu mă plâng, mie îmi place când sunt slabă”, a mărturisit Ana Baniciu.