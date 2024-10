Anamaria Prodan, noi dezvăluiri despre Laurențiu Reghecampf. „E vorba de aproape 400.000 de euro”

a făcut noi declaratii despre fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. Impresara a susținut că fostul ei soț are datorii și că este executat silit.

Anamaria Prodan crede că fostul său soț are probleme financiare grave

„Trei săptămâni am fost liniștită mi-am făcut business urile în America am stat frumos cu Ronald ne-am simțit bine. Când am venit acasă am luat-o de la început.(…) Eu cred că într-adevăr Laur are probleme financiare.

Eu asta cred. Să dea Dumnezeu să mă înșel dar… (…) Să nu poți să-ți plătești datoriile către Craiova, și să te execute silit Craiova, și să fim puși în situația … eu și copiii să primim acasă notificările toate cum că te va executa te părțile tale din casă mi se pare o nebunie. E vorba de aproape 400.000 €.”, a spus Anamaria Prodan, potrivit .

Cu privire la momentul în care Laurențiu Reghecampf a fost surprins în timp ce își turna alcool în pahar, Anamaria Prodan spune că a rămas șocată. „Am rămas șocată când am văzut imaginile.

După ce muncești vreo 16 ani să faci o imagine,(…) Să dai satisfacție tuturor gurilor rele care te-au făcut zob toată viața că ești bețiv că nu pot să stai fără alcool… (…) Este treaba lui, el își face drumul lui în viață, dar păcat.

La cat m-am bătut cu toată România și cu toți greii fotbalului să nu mai vorbească de bețiile lui Reghe, astăzi dă satisfacții tuturor…”, a mai spus Anamaria Prodan.