Anca Țurcașiu, rețetă sănătoasă pentru micul dejun. Ce mănâncă actrița după ce a renunțat la carne, lactate și fructe (VIDEO)

Anca Țurcașiu se menține într-o formă de invidiat, chiar și la vârsta de 53 de ani. Nu mai este un secret că îndrăgita să mai mănânce carne, lactate, zahăr, dar și fructe. De curând, aceasta le-a dezvăluit fanilor o rețetă simplă şi delicioasă pentru micul dejun.

Ce mănâncă Anca Țurcașiu, după ce a renunțat la carne, lactate și fructe

Mulți sunt cei care se întreabă ce mănâncă acum Anca Țurcașiu, asta după ce a renunțat la atâtea alimente.

Pe pagina sa de Instagram vedeta a publicat un video în care ce consumă dimineața. Se pare că artista își alege cu mare atenție ceea ce pune în farfurie.

„Bună dimineața! Haideți cu mine la micul dejun, care înseamnă avocado cu sos soia și cu lămâie, omletă, ardei gras și măsline. Un sendviș excepțional”, a spus aceasta, notează .

De asemenea, pentru rezultate eficiente vedeta are grijă nu doar la mâncare. Actrița a susținut de mai multe ori că pune accent și pe mișcare, iar acest lucru o ajută să se mențină în cea mai bună formă fizică.

Anca Țurcașiu: Sunt o persoană căreia nu i-a plăcut carnea

Vedeta are un stil de viață care, din punctul de vedere al multor persoane, pare foarte complicat. Aceasta a fost invitată în emisiunea online a medicului Adina Alberts, acolo unde .

„Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu.

Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine și, când am plecat de acasă la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, adică natural nu am, nu pentru că iubesc animalele sau știi alții cum declară.

Iubesc foarte mult animalele, nu am avut o problemă din asta, să nu mănânc carne sau pentru că e sănătos sau e nesănătos”, a spus Anca Țurcașiu.