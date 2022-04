Andreea Balan cu fața spartă pe Instagram. Ce a pățit vedeta după divorțul cu George Burcea: „Am avut nevoie de cusături în urgență”

Andreea Bălan trece prin clipe de groază. Fața vedetei este spartă, iar medicii i-au cusut buza.

Artista a publicat câteva poze în care apare cu răni pe față și sângerează. Fanii sunt îngrijorați de starea cântăreței.

Andreea Bălan trece prin clipe teribile

Blonda a ieșit la o plimbare cu fiicele sale. Aceasta a reușit să facă câteva poze în care , însă, fericirea vedetei nu a durat mult. Interpreta s-a întors acasă cu buză spartă și mai multe răni.

Andreea Bălan a recunoscut pe rețelele de socializare a căzut de pe role și a „pupat” bordura.

„Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe fața mea (la propriu) La 3 minute după ce am făcut aceasta poză veselă, am pupat bordura (la propriu).

Ca de, am crezut ca pe role e la fel ca pe gheața, dar am aflat ca e mai greu și (rămâi lipit de asfalt, nu aluneci)

Am avut nevoie de cusături în urgență, iar doctorul mi-a cusut buza de sus și îi mulțumesc pentru promptitudine.

Oftica mare e, ca am căzut așa simplu în fața casei după 3 luni în care am făcut acrobații și nebunii pe gheață.

În concluzie, câteodată nu sunt chiar wonderwoman, mai și cad (la propriu si la figurat), dar mă ridic și merg la doctor, sau îmi sun grupul de suport (psihic) și îmi revin instant, îmi iau pelerina și zbor iar.

Noroc ca am filmări la ‘Te cunosc de undeva’ săptămâna viitoare și până atunci îmi trece.Stay safe & take care when skateing. Love you all

PS. Ella si Clara merg mai bine ca mine pe role, ele nu cad ca mine”, a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare.

Andreea Bălan, ghinion după ghinion

George Burcea a câștigat, recent, custodia comună a fetițelor cu Andreea Bălan. Cei doi au trecut printr-un proces de divorț complicat, cu multe drame și scandaluri.

Iubitul Vivianei Sposub se bucură de și urmează să petreacă mai mult timp liber cu fiicele sale. Se pare că actorul a trecut prin mai multe momente teribile și acum răsuflă ușurat.

”Doi ani am luptat să le am în brațe, în pătuț, la baie seara, să le aud țipând prin casă, tropăind la ora 10 seara, sau să le văd zâmbind la ora 8 dimineața, când se trezesc….. Dumnezeu a făcut dreptate, căci el ține cu iubirea, cu calmul, cu omenia, cu adevărul, cu dreptatea și nu cu alte lucruri neortodoxe… sau chiar diabolice”, spune actorul.