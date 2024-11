Andreea Esca, dezvăluiri inedite din perioada adolescenței: Care a fost singurul ei viciu și cine a fost primul său iubit

Andreea Esca a dezvăluit că singurul ei ”viciu” e muzica, prin urmare în timpul liceului era invitată la absolut toate petrecerile. Prezentatoarea TV a vorbit și despre prima sa dragoste din liceu.

Adolescenta Andreea Esca, nelipsită de la petreceri

„Muzica mi-a plăcut dintotdeauna. În timpul liceului, eram acel tip de elev care nu avea alt viciu. Nu am băut alcool niciodată, nu am fumat. Nici nu m-am îmbătat niciodată până la vârsta asta, deoarece nu am băut alcool. Dar eram invitată la absolut toate petrecerile din toate clasele, tot ce exista, pentru că dansam foarte mult și pentru că eram foarte pasionată de muzică.

Dansam foarte mult și atunci îți trebuie un animator la o petrecere, trebuie să spargă cineva gheața și era clar că dacă mă invită pe mine era rezolvată petrecerea", a susținut Andreea Esca, în cadrul podcast-ului „Ce mai zici"

Andreea Esca, despre prima ei dragoste

Prezentatoarea TV a vorbit într-un interviu mai vechi și despre prima sa dragoste din perioada liceului: „Primul meu iubit a fost un coleg de liceu. Eu eram în clasa a IX-a, iar el în clasa a XI-a. A fost o poveste foarte frumoasă, care a durat până la sfârșitul liceului. Îmi plăcea foarte mult pentru că era unul dintre cei mai buni baschetbaliști și dansa foarte bine. La petreceri era un adevărat spectacol. Dar, ca orice poveste din adolescență, a avut un sfârșit și fiecare a luat-o pe alt drum. A făcut Facultatea de Construcții și construiește lucruri frumoase în țară. S-a căsătorit și are doi copii. Este un om împlinit și mă bucur pentru el”.

Deși nu a dezvăluit inițial numele tânărului respectiv, s-a aflat ulterior că era vorba despre Bogdan Arșinel, fiul regretatului actor Alexandru Arșinel