Andreea Mantea, despre lupta cu kilogramele: „Am început să merg la sala şi am stricat cântarul oamenilor. L-am dat peste cap” (GALERIE FOTO)

Andreea Mantea a mărturisit că îi e rușine pentru că a pus ceva kilograme pe ea în ultima vreme. Vedeta a spus că poartă și lenjerie modelatoare, căci altfel s-ar vedea mai mult burtica. Ea s-a pus pe treabă, însă, și merge la sală, pentru a fi din nou în formă.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

Andreea Mantea spune că s-a îngrășat, dar merge la sală să slăbească

„Mi-e ruşine cu mine. Am vrut să pun poza cu ”înainte” şi ”după”, şi nu am putut! Lăsând la o parte frumuseţea, vreau să fiu sănătoasă.

Am început să merg la sala undeva şi am stricat cântarul oamenilor. L-am dat peste cap! Am 66 de kilograme! În două luni, vreau să ajung înapoi la 52 de kilograme. Asta înseamnă cu 14 kilograme mai puţin.

Am pe dedesubt ceva care strânge mult, altfel aş avea un butoi în loc de burtă… Dar nu-i problemă, încet, încet voi reveni!”, a susținut Andreea Mantea, la Teo Show, potrivit playtech.ro.

Andreea Mantea, ținta răutăților

Vedeta s-a plâns apoi că unii oameni i-au vorbit urât din această cauză.

„Toată lumea spune că sunt gravidă… Dar eu sunt gravidă de 3 ani, se pare! Lumea a fost foarte rea cu mine, mai ales după fotografia pe care am postat-o pe Instagram (cea cu rochia roşie). Am rămas blocată când am citit comentariile. M-a deranjat uşurinţa cu care se aruncă vorbele astea. Totul a plecat de la faptul că nu mai reuşesc să mă mişc, să mă încalţ!

Când eram însărcinată puteam să fac asta, nu aveam probleme! Am zis că nu se poate aşa ceva, mi s-a făcut rău când mi-am dat seama! Am plecat de la măsura XS și am ajuns la L”, a mai spus Andreea Mantea.