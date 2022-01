Minodora a dezvăluit o rețetă magică. Artista a slăbit fără diete și sport: „Nu mă abțin la nimic”

Minodora este de neoprit. Vedeta a început lupta cu kilogramele în plus. Cântăreața depune un efort uriaș ca să obțină o siluetă de vis. Se pare că femeia a descoperit o rețetă magică. Femeia este de nerecunoscut.

Câte kilograme are artista

Kilogramele Minodorei s-au topit. Interpreta a reușit să slăbească în doi ani. Vedeta se bucură că a dat jos 40 de kilograme. Femeia este fericită ca niciodată. Aceasta are doar 60 de kilograme. Cântăreața a mărturisit că a făcut mai multe sacrificii, dar nu a renunțat la produsele preferate. Vezi mai mult poze în galeria foto de AICI.

„De la 100 de kilograme am pornit, acum am 60. Oamenii știu că eu sunt la maxim, indiferent de kilograme. Nu mai pot mânca, nu mai am poftă de mâncare, în primul rând. De aici e totul. Gătesc la fel de mult, văd multă mâncare în fața mea, în fiecare colț al casei sunt dulciuri. Dacă le văd atât de mult, nu îmi mai trebuie. Poate mănânc o eugenie, deci tot ca pe vremuri. Gust câte puțin, îmi fac orice poftă, dar puțin. Nu mă abțin la nimic. Îmi plac ouăle sub orice formă, prăjite, fierte. Aveam o bandă pe care o puneam în fața televizorului, nu alerg, dar merg foarte mult, cu un kilogram în fiecare mână. Cam o oră fac acest lucru. Liviu a stricat banda, e foarte greu”, a explicat Minodora în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”.

Rețeta magică a Minodorei

Vedeta se bucură de atenția și aprecierea publicului. Aceasta a avut o agendă aglomerată și a concertat mult în ultima perioadă de timp. Interpreta a muncit de Crăciun și de Revelion, având recitaluri în două capitale europene.

Minodora a avut grijă să se bucure de o masă îmbelșugată luată alături de apropiați după sărbători, ținând cont că a urcat pe scenă de Crăciun, dar și de Revelion.

„Am muncit de Crăciun și de Revelion, am cântat și am petrecut după. Nu puteam să nu fac și eu masa de Crăciun. Am fost bine primiți în Londra și în Madrid, m-am simțit extrem de iubită. Este incredibil, foarte bucuroasă sunt”, a specificat Minodora.