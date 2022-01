Teo Trandafir: „Bărbaţii din viaţa mea au un algoritm după care funcţionează: vin şi încearcă să îmi pună căluşul în gură” (GALERIE FOTO)

Teo Trandafir a mărturisit că tot timpul simte că bărbații se tem de ea. Vedeta a mai susținut că pare că bărbații care intră în viața ei funcționează toți după un singur tipar.

Teo Trandafir, despre bărbații din viața ei

Întrebată de OK Magazine dacă simte că se tem bărbații de ea, Teo Trandafir a răspuns: „Da, tot timpul. Bărbaţii din viaţa mea au un algoritm după care funcţionează; vin, încearcă să îmi pună căluşul în gură, dacă mă iau cu blândeţe reuşesc şi merge bine, dacă trag brusc, mă blochez, iar apoi îmi spun că sunt prea mult pentru ei. Invariabil!”

Teo a vorbit și despre o întâmplare care i-a schimbat viața: „Una dintre întâmplările astea mi-a sucit viaţa teribil. Eu am locul meu în canapea. Maia avea peste 16 ani şi a vrut să facă o glumă şi s-a aşezat pe locul meu din canapea şi a început să radă şi să spună „Eu sunt mami, eu sunt mami şi am grijă de toată lumea!”. Mi-au dat lacrimile, pentru că mi-am dat seama că aşa mă vede copilul meu şi are atâta încredere în mine, am realizat că mă vede ca pe un om ocrotitor, generos, care oferă emoţii. M-am întrebat de ce eu nu văd aceste lucruri”.

Teo Trandafir, despre Constantin Iosif: Un bou

Mai demult, Teo a vorbit în termeni foarte duri despre Constantin Iosif, cel cu care a avut un mariaj de doar șase luni.

„Un bou! Recunosc, am iubit un bou. Ce tâmpită eram! Credeam în iubire pe atunci. Acum toată lumea mă întreabă dacă sunt bine. Da, sunt bine, de când mi-am dat seama că boul e bou”, afirmase Teo Trandafir, la șapte ani de la divorțul de acesta.