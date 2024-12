Andreea Mantea, mărturisiri emoționante înainte de Crăciun. Cum va petrece anul acesta alături de fiul ei, David

Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii”, a făcut mărturisiri emoționante într-un interviu acordat cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ea a vorbit despre cum se simte în această perioadă specială din an, subliniind importanța Crăciunului și a momentelor petrecute alături de cei dragi.

Cum se simte Andreea Mantea în această perioadă

Prezentatoarea a recunoscut că, deși Crăciunul este aproape, nu a reușit încă să intre complet în atmosfera festivă. Din cauza programului încărcat și a provocărilor din acest an, aceasta nu a reușit încă să își decoreze locuința pentru sărbători. Totuși, a împodobit bradul de Crăciun în ziua de naștere a mamei sale, un moment special pentru ea și fiul ei, David.

Referitor la dorințele sale pentru Moș Crăciun, Andreea a spus că își dorește liniște și pace, punând accent pe importanța acestor valori în viața sa.

„Încă nu am reușit să intru în starea aia de sărbătoare. Am reușit să împodobim bradul, de doar câteva zile şi am ales o zi importantă să facem asta, de ziua mamei mele. A fost foarte frumos. David e atât de fericit. Înainte eram la fel de înnebunită ca David să împodobesc, să punem luminițe peste tot. Acum copilul tot așteaptă să facem ceva. Înainte stăteam cu un pahar de ceva, un pic de slană, era un moment și bam, dădeam drumul la luminițe. Cred că am îmbătrânit. Vreau să-mi aducă Moș Crăciun liniște. Sunt un copil care vrea liniște”, a declarat Andreea Mantea, notează .

Ce spune Andreea Mantea despre relația cu David

Andreea Mantea a vorbit deschis despre relația sa cu fiul său, David, subliniind cât de important este pentru ea să fie o mamă prezentă și implicată în viața acestuia.

Deși David este încă foarte tânăr, vedeta a remarcat maturitatea lui, subliniind că este un copil foarte înțelept și răbdător, având discuții profunde și inteligente cu ea.

„Este enorm de schimbat. Nu vorbesc de partea fizică, vorbesc de cât de matur este. Nici nu a împlinit nouă ani, dar mie mi se pare matur. Nu ştiu parcă are mai multă înțelepciune. Așa mi se pare. Parcă înțelege altfel, parcă are mai multă răbdare, parcă mă ajută mai mult. Este copilul perfect, pe lângă năzbâtiile pe care le face, să știi că este foarte implicat. Poate câteodată eu îi atrag atenția, câteodată aceste lucruri vin de la sine. E foarte săritor, foarte implicat să ajute, să te ajute. Este foarte inteligent, am nişte discuții foarte inteligente cu el, nu zici că are nouă ani”, a mai spus Andreea Mantea.