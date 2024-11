Andreea Tonciu a dat la ghicitoare toți banii câștigați din televiziune: „Le știam pe toate din București, ajunsesem la Giurgiu” (FOTO)

Andreea Tonciu a mărturisit că a câștigat ceva bani cât a lucrat în televiziune, dar nu i-a investit, ci i-a dat la ghicitoare ca să-i citească în cărți. A ajuns astfel să cunoască mai toate femeile care ghiceau în București și a ajuns și în Giurgiu.

Tonciu a dat o mică avere la ghicitoare

Vedeta a mai afirmat că nu regretă că a dat banii deoarece atunci chiar era curioasă ce i se va spune.

„Asta n-am zis-o! Toți banii făcuți în televiziune s-au dus pe ghicitoare la mine, fără să mă mărit. Eram nebună. Le știam pe toate din București, ajunsesem pe la Giurgiu. Mie îmi plăcea să îmi zică în cărți ce vede, ce se întâmplă, cum va fi.

Niște porcării. Era o vrăjeală, dar mie îmi plăcea. Intrasem în nebunia asta cu vrăjitoarele, credeam ceea ce mi se spune acolo”, a spus Andreea Tonciu, în podcastul lui Bursucu, potrivit

De ce nu a mai apărut Andreea Tonciu la televizor

Vedeta a mai spus că nu a mai apărut la televizor deoarece soțul i-a interzis să facă acest lucru, iar ea i-a respectat decizia. Din această cauză, a și intrat în depresie.

„Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție și să apar la televizor! Eu patru ani nu am apărut la televizor. Am fost în depresie. Eu nu am apărut nicăieri, am stat și . Eu nu am vorbit cu absolut nimeni patru ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie”, a mai mărturisit Andreea Tonciu.