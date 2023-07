Andreea Tonciu și-a retras fiica de la școala de stat și a mutat-o la una privată: „Nu vreau să se ia nimeni de fata mea”

Andreea Tonciu și soțul ei au decis s-o mute pe de la școala de stat la una privată. Bruneta a avut mai multe nemulțumiri vizavi de școala de stat și a hotărât că mai bine e în învățământul privat, chiar dacă trebuie să plătească o sumă consistentă.

Andreea Tonciu, nemulțumită de școala de stat unde mergea fiica ei

„Am mutat-o pe fata mea de la școala de stat la școala privată. Statul nu își mai face treaba. Rebeca a fost la o școală de stat, ce se află pe locul 3 pe țară, dar nu mai e ce a fost, a rămas doar numele de instituție. Nu am fost deloc mulțumită de copiii din școală, vreau ca fata mea să fie în siguranță, nu vreau să se ia nimeni de ea”, a spus Andreea Tonciu, pentru

Un alt motiv de nemulțumire a fost că școala era în aceeași curte cu liceul, iar vedeta nu voia ca fiica ei să fie înconjurată de copii mai mari, care să se ia de ea sau să o introducă în anturaje proaste: „M-a deranjat pe mine că școala asta era în aceeași curte cu liceul și nu voiam să crească copilul și să se ia cei mari de ea”.

„Ea trece în clasa I acum, avea cursuri până la ora 11:15, după trebuia să-i găsesc un afterschool”, s-a mai plâns Tonciu.

Cum e la școala privată unde merge fiica Andreei Tonciu

Acum, însă, și această problemă a fost rezolvată. Rebeca merge la școală de dimineață și stă până spre seară.

„Așa știu că la școală privată e de la ora 8 la ora 6 seara, într-o școală unde și mănâncă, are și activități, face și after cu aceeași profesoară și e mult mai convenabil. E campus frumos, e altceva, nu vreau ca fata mea să învețe cum am învățat eu la de cartier”, a mai spus Andreea Tonciu, pentru SpyNews.