Bianca Brad, poveste de viață emoționantă: ,,Atunci când ai credință cu adevărat, frica nu are loc. Orice fel de încercări ne sunt date nu ca să-ți dea în cap ci spre binele nostru”

Bianca Brad este o femeie puternică și asta pentru că a reușit să facă față mai multor bătălii pe care viața i le-a oferit. Și-a dat voie să sufere, iar puterea rugăciunii a ajutat-o să meargă mai departe, după cum chiar ea a povestit.

A reușit să se ridice după fiecare încercare și să fie mai puternică, mai ales că viața i-a dat o lovitură foarte grea atunci când fetița ei a murit.

Bianca Brad, încercări repetate în viață

„Am avut mai multe încercări, , adică ori clachezi, ori te ridici. Eu am și clacat, dar am căzut, m-am ridicat (…) Am căpătat exercițiu. În primul rând, mi-am permis să sufăr, să jelesc, să înfrunt durerea, să o trăiesc, ca să o consum, pentru că am învățat atunci, după ce mi-a murit fetița, că este foarte important să nu ții durerea în tine, pentru că și acea durere pe care o ții în tine poate duce la declanșarea a tot felul de boli, dar nici eu nu știu exact cum am reușit. Pur și simplu ziceam că mai rezist încă puțin, încă puțin, după aceea am cunoscut puterea rugăciunii”, a mărturisit Bianca Brad, potrivit .

Bianca susține că fiecare încercare pe care viața ne-o oferă este dată spre binele nostru, nu cu scopul de a ne face rău.

,,Atunci când ai credință cu adevărat, frica nu are loc. Orice fel de încercări ne sunt date nu ca să-ți dea în cap ci spre binele nostru. M-am gândit că întâi mi-a luat fetița. Apoi, în 2013, am avut alt șoc care m-a făcut praf. Și cred că de acolo a început totul cu această boală”, a mai declarat vedeta.

Bianca Brad a fost diagnosticată cu cancer

Nu este singura bătălie pe care aceasta a trebuit să o ducă. În urmă cu ceva timp a fost diagnosticată cu cancer și a trebuit să țină piept acestei grele încercări.

“În anul 2015, în urmă cu 6 ani, ! A fost un șoc foarte mare pentru mine, inițial am vrut să fac tratamentul convențional dar în urma unei întâmplări m-am răzgândit și am mers și încercat cu medicină alternativă.Nu îndemn pe nimeni să facă ce am făcut eu, nu este imaginația mea, am făcut biopsie, în sală este medicul care m-a operat, am dosare cu RMN-uri și CT-uri. Șase ani de zile am fost pe terapii. Am trecut prin perfuzii peste perfuzii, milioane de bani, milioane de suplimente, totul făcut în tăcere, am fost singură. De câte ori am crezut că nu mai pot, m-am rugat. Dacă am un rost aici pe pământ, am zis: “Doamne, te rog, ajută-mă!”.Acum sunt foarte bine, am făcut CT-urile, analizele de sânge sunt ok. Dacă am ajuns în acest punct și am reușit să trec prin astea, aș vrea să înfrunt”, a povestit Bianca Brad.

Partea sumbră a vieții Biancăi Brad a început în anul 2008 atunci când fetița acesteia s-a stins din viață înainte să fie născută. În urmă cu șase ani a primit o altă lovitură extrem de dureroasă și anume că are cancer.