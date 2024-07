Bianca Drăgușanu susține că femeile își cumpără genți scumpe doar pentru a impresiona alte femei: „Niciun bărbat nu a spus vreodată ‘Băi, frate, era urâtă, dar avea o geantă…’”

Bianca Drăgușanu, o mare pasionată de piesele de brand, a susținut că femeile își cumpără genți scumpe ca să impresioneze nu bărbații, ci pe celelalte femei.

„Credeți-mă, femeile își cumpără genți foarte scumpe doar pentru a impresiona alte femei! Niciun bărbat nu a spus vreodată: ‘Băi, frate, era urâtă, dar avea o geantă…”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram, potrivit

Fiica Biancăi Drăgușanu are propria colecție, la 7 ani

De altfel, vedeta a susținut că e pasionată de , iar fiica sa, Sofia, are propria colecție la 7 ani: „Are seiful ei, cu bijuteriile ei, pe care le-a tot primit, pe care le-am cumpărat eu, bunica, tati. Are bijuteriile ei de când era mică. Unele nu îi mai sunt bune, dar o să le schimb sau o să le modific. Are și ea bijuteriile ei. Cred că are mai multe bijuterii decât mine primite”.

Bianca Drăgușanu a mai ținut să precizeze că nu e regina diamantelor, dar se pricepe la ele și recunoaște rapid un fals: „Nu sunt „regina diamantelor’. Am și eu acolo câteva. Dar nu mai poate nimeni să vină cu vreun fals la mine, îl recunosc de la distanță. Nu poți să mă fraierești. Nici la , nici la poșete, nici la accesorii, nici la pantofi. De la distanță le recunosc”.