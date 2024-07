Brigitte și Florin Pastramă, vacanță luxoasă în Maldive. Câți bani au plătit pentru o noapte de cazare în celebra destinație?

au avut prima lor vacanță din 2023 după ce vedeta s-a mutat în Dubai pentru studiile fiicei sale. Toți banii au fost investiți într-o locuință, iar visul lor de 4 ani de a merge în Maldive s-a realizat în cele din urmă. Au avut o vacanță confortabilă și relaxantă în această destinație visată.

Brigitte și Florin Pastramă au petrecut o vacanță în Maldive

pentru a oferi fiicei sale, Sara, o educație de calitate la o școală de prestigiu și a fi ferită de toate problemele din țară. Deși Dubaiul este o destinație populară printre români, Brigitte Pastramă a preferat alt loc pentru o vacanță, iar acum soții au găsit momentul perfect pentru aceasta, scrie .

„Nu am avut bani să investim într-o vacanță, în altă parte. Oricum, Dubai este ca o vacanță. Pentru mine, și România a fost ca o vacanță pentru că este a doua oară când m-am întors și am stat doar șase zile. Acum am zis că ne doream deja de mult timp, de patru ani vrem să mergem în Maldive, dar au fost restricții acolo și apoi nu ne-am mai permis, pentru că am strâns bani pentru casa asta ce am cumpărat-o ca să studieze Sara în Dubai. Acum este prima dată când ne-am putut permite să mergem într-o vacanță, cum s-ar spune, în altă parte”, a spus Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Cât costă o astfel de vacanță de lux?

Maldive nu este o destinație ieftină, iar pentru a ajunge acolo, Florin Pastramă și soțul ei au trebuit să cheltuiască sume considerabile. Biletele de avion pornesc de la 500 de euro și pot ajunge până la 1.500 de euro, în funcție de sezon. Cazarea începe de la 500 de euro pe noapte la hotelul ales, iar prețurile pot crește în funcție de facilități.