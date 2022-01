Britney Spears, „la cuțite” cu sora ei mai mică: „Ea nu a fost niciodată lângă mine”

Spiritele se încing în familia interpretei Britney Spears. Vedeta se ceartă cu sora sa. Interpreta este nemulțumită de faptul că Jamie Lynn Spears se folosește de numele ei.

Dezvăluiri cutremurătoare despre Britney Spears

Femeia a lansat, recent, o carte în care vorbește despre conflictele cu Britney Spears. Volumul este intitulat „Things I Should Have Said” și a fost pus în vânzare, zilele trecute, în SUA. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Știu că nu este vina ta și îmi pare rău că am fost atât de supărată pe tine. Deși sunt sora ta mai mare, am nevoie de tine mai mult decât ai nevoie de mine’”, scrie Jamie Lynn Spears în „Things I Should Have Said”.

De ce se ceartă surorile Spears

Tânăra a descris comportamentul surorii sale drept „paranoic” și uneori „eratic”. „Ea nu a fost niciodată lângă mine acum 15 ani. De ce vorbește despre asta dacă nu vrea să vândă o carte pe seama mea?”, a fost reacția vedetei la cuvintele lui Jamie.

Britney Spears se bucură de independență. Vedeta nu se mai află sub tutela tatălui și poarte să facă orice vrea. Interpreta a dat de înțeles că este pregătită să-și refacă viața personală și să se căsătorească cu iubitul său, Sam Asghari. Cei doi sunt de cinci ani împreună. Se pare că urmează o nuntă fastuoasă.

Britney Spears a dezvăluit pe rețelele sociale că va purta rochia albă creată de Donatella Versace. Vedeta s-a logodit cu Sam Asghari și radiază de fericire.

Acum ceva timp, Britney Spears a postat pe Instagram o poză în care apare inelul cu diamant. Diva a fost cerută de partenerul său, cu care locuiește împreună încă din anul 2016.