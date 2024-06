Care este de fapt, meseria de bază a lui Irinel Columbeanu. Ce studii are fostul milionar de la Izvorani

, a devenit cunoscut prin relațiile sale sentimentale. Legătura cu Monica Gabor a fost subiect de discuție în presă ani la rând. De asemenea, a fost mediatizat în legătură cu pierderea întregii sale averi și acum, când a ajuns la azil. Deși este recunoscut de mulți datorită aparițiilor televizate, puțini știu detalii despre studiile sale.

Ce studii are de fapt Irinel Columbeanu

Majoritatea românilor cunosc detalii despre viața , dar unii se întreabă cum a reușit să se îmbogățească și ce studii are. Conform diplomei sale de absolvent al Institutului Politehnic Român, Columbeanu este inginer, absolvind cu nota 10 la Facultatea de Electrotehnică din București. După obținerea diplomei, s-a angajat la Institutul de Nutriție și Îngrășăminte din Balotești.

„Am lucrat la IBNA Balotești, ca inginer energetic, până când am fost dat afară c-un picior în fund cu exact un an înainte de Revoluție, pentru că m-am apucat să informez Partidul că se fură din nutrețurile țării, de parcă nu știau că raportările recoltelor erau din burtă. Și ca să nu mai bat toba cu asta a trebuit să dispar de-acolo. Vă dați seama ce satisfacție am avut când a venit Revoluția”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru .