Irinel Columbeanu, val de critici, după ce a plecat de la azil din nou: „Cine ți-a plătit pizza de data asta?”

Cu câteva zile în urmă, a distribuit pe platformele de socializare mai multe fotografii în care îl vedem la frizer sau la o cafea în compania unui prieten.

Irinel Columbeanu, criticat după ultimele sale ieșiri de la azil

Postarea lui nu a fost însă bine primită de internauți, care l-au criticat vehement pentru ultimele sale ieșiri. Mulți români nu înțeleg de ce omul de afaceri nu se retrage în liniște și apare în public aproape în fiecare zi, potrivit .

„Nu mai are bani și s-a apucat de Facebook și de reclamă la paharul cu apă”, „Cine ți-a plătit pizza de data asta?”, „Și zici că n-ai bani”, „Te milogești să-ți plătească alții azilul, dar tu te postezi ca un șmecher cu bani”, „Parcă murea de foame”, „Te-ai făcut influencer?”, „Bine ai venit în lumea reală! Cum te simți când trăiești precum mulți români?”, au fost o parte dintre comentariile dure pe care le-a primit fostul om de afaceri.

Fostul milionar este ajutat cu donații de la români

Cu toate critiile primite online, și continuă să locuiască într-un azil susținut financiar de români. Proprietarul azilului, Ion Cassian, a dezvăluit că mulți oameni l-au contactat pentru a face donații în sprijinul fostului milionar.

„În primul rând, am făcut o reducere pentru toate costurile dânsului la noi. Ne cunoaștem de mult timp, suntem buni prieteni. Mai departe, la noi va sta cât timp crede dânsul. Are o pensie mică, nu una mare, dar sunt sigur că toți prietenii lui și toate cunoștințele îi vor întoarce toate aceste lucruri bune pe care și el le-a făcut pentru ei de-a lungul timpului. Cu siguranță, totul va merge bine. Am observat, în ultimele zile, că am primit multe telefoane de la persoane ce vor să facă donații pentru dânsul”, a declarat Ion Casian, conform spynews.ro.