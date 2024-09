Care este onorariul pentru a-ți cânta la nuntă Irina Loghin, Elena Merișoreanu și Sofia Vicoveanca. „Viața lor este scena, nu neapărat banii”

Elena Merișoreanu, Irina Loghin și Sofia Vicoveanca se numără printre solistele Generației de Aur, fiind și printre cele mai îndrăgite artiste de muzică folclorică din țară. Radu Baron, impresarul care a colaborat de-a lungul timpului cu aceste soliste celebre, a dezvăluit cât costă onorariul lor.

„Onorariul solistelor mari, din Generația de Aur, este cuprins între 1.500 și 2.000 de euro”

În cadrul unui interviu, impresarul Radu Baron a explicat că onorariul artistelor este între 1.500-2.000 de euro.

„Onorariul solistelor mari, din Generația de Aur, este cuprins între 1.500 și 2.000 de euro, plus TVA, pentru un eveniment. Dar merită toți acești bani, sunt foarte iubite, ele ridică mesenii în picioare la nunți, încing hora pe ringul de dans. Iar Irina Loghin spune și bancuri de acești bani, e genială! Păi, cer solistele debutante, care de-abia pot cânta, vreo 1.000 de euro, pe lângă aceste fete, ele chiar nu cer mult. Vin să cânte adesea și de drag, viața lor este scena, nu neapărat banii”, a declarat Radu Baron pentru

La câte evenimente mai participă artistele

Elena Merișoneanu a explicat că în urmă cu câțiva ani accepta orice invitație la evenimente, însă cu trecerea timpului, aceasta a început să refuze ofertele, mai ales cele din perioada sărbătorilor.

„De sărbători, nu mai cânt, nici dacă-s plătită triplu, prefer să stau acasă, la masă, cu familia, că și așa ani la rând am tot fost plecată și i-am lăsat singuri. Înainte, acceptam toate invitațiile, pierdeam nopți întregi, acum însă merg la foarte puține nunți și fac numai un program, nu mai cânt toată noaptea, ar fi pentru mine extrem de obositor”, a declarat Elena Merișoreanu.

nu a dat detalii privind onorariul său, însă a explicat că această sumă se stabilește după ce negociază cu persoanele care o invită să cânte.

„Cine are nevoie de mine mă sună și vorbim în particular, nu este o chestie de fală. Mă înțeleg cu persoana care mă invită, depinde cât vrea să îi cânt, unde are loc petrecerea sau evenimentul, depinde de mulți factori.

La spectacole, eu și cânt, spun și povești, mă pregătesc să iasă totul perfect, căci la spectacole oamenii plătesc un bilet, iar eu de acei bani trebuie să le bucur sufletul. Fiul meu mai îmi zice să nu mai merg să cânt prin toate colțurile țării, dar eu nu mă las, cât o mai vrea Dumnezeu voi fi pe scenă. La 82 de ani încă mă ține vocea, cânt live, fără bandă. Fiecare om are câte un har, totul este să ai grijă și să îi mulțumești Cerului pentru ce ți-a dăruit”, a declarat la rândul ei, Sofia Vicoveanca.

Radu Baron a avut doar cuvinte de laudă despre , care nu doar că este o interpretă foarte îndrăgită de public, ci și o artistă foarte punctuală.

„Irina Loghin cântă și acum live, la spectacole este și foarte amuzantă, căci are și bancuri în program, știe o gramadă, le spune și în culise, colegilor. E o plăcere să o ai invitată la un eveniment. Este și punctuală, foarte cochetă, este o plăcere colaborarea cu această mare artistă”.