Care este secretul care o menține în formă pe Teo Trandafir / „Singura dietă minune care trece testul timpului și al cântarului”

Teo Trandafir se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din România. Prezentatoarea de la Kanal D a trecut în urmă cu câțiva ani printr-o

și a dat jos zeci de kilograme, iar de atunci se menține în formă cu ajutorul unei diete.

Secretul care o ajută pe Teo Trandafir să se mențină în formă

La vârsta de 55 de ani, vedeta se menține într-o formă de zile mari. Teo Trandafir a dezvăluit care este secretul ei, dar și ce gătește pentru a rămâne la kilogramele pe care și le dorește.

Prezentatoarea nu mănâncă mult și are o alimentație sănătoasă cu puține calorii. Aceasta are grijă, totodată, să facă sport și . Mai mult decât atât, Teo Trandafir este cumpătată și mănâncă puțin, însă are grijă ca mesele ei să aibă valoare nutrițională.

„Singura dietă minune care trece testul timpului și al cântarului este stilul de viață sănătos. Secretul constă în cumpătare. Mănânc puțin, am grijă să am o dietă care să aibă valoare nutrițională, fac mișcare și respect orele de odihnă. Asta nu înseamnă că nu pot mânca o prăjitură, dar mă opresc la una”, a declarat prezentatoarea TV.

Teo Trandafir nu mănâncă pizza de la restaurant

Prezentatoarea de la Kanal D are propria rețetă de pizza. Ea a înlocuit blatul tradițional cu vinetele.

„Cel mai important este blatul pe care eu nu îl fac folosind făină și pun legume, de obicei vânătă tăiată pe lung, peste care adaug ceapă, ardei, roșii, prosciutto, ce găsesc prin frigider, le «asezonez» cu mozzarella sau cașcaval și le bag la cuptor. Este un preparat cu efort minim și care «salvează» multe alimente din frigider”, a spus Teo Trandafir, pentru

Vedeta recunoaște că adesea mai face și excepții. Spre exemplu, mănâncă și dulciuri atunci când îi este poftă, însă în cantități mici.